Por fortuna hace décadas superé esa posibilidad, pero tengo nietos de esas edades y me pongo en su lugar. Obviamente planteo este tema sin preguntarles porque afortunadamente no les pasó por la mente entrar a ese centro educativo. Pero si lo fuera primero, ya me habría pasado a otra universidad corriendo el riesgo de que no me reciban no solo por los escándalos que rodean a su rector y dueño y parte de sus directivas sino por los pésimos resultados de sus alumnos estrellas empezando por Iván Duque y seguido de todos los demás que conocemos de sobra. Pero ni siquiera trataría de hacer movilizaciones dentro de la Universidad para que cambien al rector porque sabría que cuando se dan las características que hoy tiene esa universidad, la posibilidad de éxito es nula.

Pero de nuevo, si yo fuera estudiante de la Sergio Arboleda estaría sintiendo mucho dolor por esos profesores valiosos que debe tener y que están en condiciones que les impiden salirse. Y también por aquellos estudiantes aterrados de esos escándalos que tampoco por diversas razones pueden cambiarse de universidad. Es este grupo de personas que están acorraladas y que no tienen opciones, el que debería contar con esos ejes rectores del Estado para protegerlos y darle un giro a las directivas que convirtieron a esa universidad en lo que no debe ser: un centro de poder político con graves acusaciones de corrupción de su rector. Por las denuncias que existen de pronto también se ha convertido hoy en un negocio como lo de denuncia permanentemente Daniel Coronell. Que conste, no lo digo yo, sino que repito lo que se muestra con pruebas.

Ministra de Educación, usted donde está y en qué mundo vive que no se le ha escuchado absolutamente nada frente a la situación de esta universidad

Esta situación de esta Universidad y de su rector lo que demuestra es la falencia profunda del Estado y en concreto del Ministerio de Educación, del Icfes, en fin, de toda la institucionalidad que debe responder por la calidad de la educación superior en Colombia. Ministra de Educación, usted donde está y en qué mundo vive que no se le ha escuchado absolutamente nada frente a la situación de esta universidad llena de profesores, administradores y estudiantes que no se merecen vivir los escándalos permanentes que rodean a sus directivas.

Si yo fuera estudiante de la Sergio Arboleda esa movilización sí la haría. Denunciar ante las entidades que tienen esta responsabilidad el costo inmenso que están asumiendo estudiantes y profesores y aun directivas honestas, frente al majeo autoritario y poco transparente de quienes tienen las riendas de la universidad. Obviamente Duque, su alumno estrella, frenará todo lo que pueda, el actual andamiaje porque este es su refugio, pero el país puede ofrecerles el respaldo que necesitan para enrumbar esta universidad por el camino correcto. De otra manera, si siguen las cosas como van, ser egresado de la Sergio Arboleda será un karma. Especialmente ahora que el reinado Duque se acaba. Por ello si yo fuera estudiante, profesor o directivo ajeno a esos manejos que todos los días se denuncian de su rector y su séquito, no me quedaría quieto. Trataría de actuar dentro de los recursos legales que me permiten señalar estos casos e inducir cambios.

