Si te vi no me acuerdo: Alexánder López da la espalda a alcalde de Buenaventura

Por: Wilson Caicedo Angulo |

noviembre 18, 2021

Antes de iniciar este artículo quiero manifestar mi respeto y admiración que siempre he tenido por el senador Alexander López Maya, a pesar de no tener ningún tipo de vinculo o amistad con él ni con el alcalde de Buenaventura.

He sido seguidor de su lucha y me he identificado con otro personaje de su partido: Jorge Enrique Robledo, a quien sigo silenciosamente y me gustaría que algún día pudieran dirigir este país, para que aplicaran todo lo que reconviene y hacer de Colombia un país distinto.

Ahora, mi opinión está basada por algunas declaraciones en medios de comunicación que ha realizado el senador en contra del alcalde de Buenaventura Víctor Vidal; por ello me permito refrescar un poco la memoria de algunas personas, ya que por esa admiración que le tengo no debo aplaudir los comentarios agitantes que ha realizado en varias ocasiones.

Cuando en 2017 Buenaventura en pleno se volcó a las calles a exigir un mejor trato del Estado, el detonante que prendió la mecha fue la frase del entonces alcalde del Distrito Eliécer Arboleda Torres “El paro no dura más de tres días ya que la gente vive del rebusque”. Frase que fue inoportuna en su momento, pero todos sabemos que es una realidad, los organizadores solo necesitaban un aliciente para tener esa resistencia y esa llego de forma ingenua por el mandatario de turno.

Como si fuera algo planeado, cada vez que en las manifestaciones se asomaba un político para brindar apoyo a las expresiones del pueblo, la gente no les permitía participar, se les gritaban todo tipo de improperios en ocasiones a los mismos de la ciudad, casi que tirándoles el pueblo encima.

En todo esto, llamaba mucho la atención que existía un senador al que le hacían la venia, se trataba de Alexander López Maya, del Polo Democrático. López se convirtió en el apoyo incondicional del paro cívico, motivo por el cual el pueblo le dio la recompensa en las urnas, pues en la contienda pasada obtuvo una cifra para nada despreciable de más de 15 mil votos, lo que no fue sorpresa, pues fue producto de su determinación.

Producto de esta lucha nace el comité de paro cívico para vivir con dignidad en nuestro territorio, pues fueron quienes tomaron la vocería en su momento y realizaron las negociaciones con el gobierno Nacional, Departamental y Local, donde el actual mandatario Víctor Vidal, jugo un papel fundamental, pues el vigor y firmeza de cada una de sus intervenciones, motivaba a la ciudadanía y se vislumbraba como un líder de los que hacían falta en esta ciudad.

Después, el comité de paro cívico y el senador López, en una jugada estratégica apuestan por un candidato a la alcaldía del Distrito a Víctor Vidal Piedrahita, acto que tuvo muchas opiniones a favor y otras en contra. Vidal terminó ganando las elecciones.

Hoy cuando las cosas no andan muy bien en la gestión de Buenaventura, el mandatario es criticado por muchas de sus actuaciones, a lo que se le suma la mala relación con el Concejo. El senador Alexander López (quien fue su aliado estratégico y amigo personal) y algunos de los pesos pesados del comité de paro cívico quieren dejar solo la responsabilidad de lo que sucede al mandatario, lo que significa que pretenden lavarse las manos.

Esto de nosotros, los de acá, hasta lo puedo digerir; pero lo del senador López me parece de quinta, no lo asimilo, pero lo más inaudito es que haya gente haciendo coro y apología a semejante desfachatez.

En mi opinión, las declaraciones que da públicamente el senador López son incendiarias; se perciben de mala fe, lo manda de plano a que el pueblo se le venga encima y lo inmole, se lava las manos y da a entender que lo que sucede en Buenaventura es solo culpa de Vidal y que el no tiene ningún tipo de responsabilidad.

Son frases salidas de tono y de contexto. O sea que el alcalde tiene que hacer lo que él dice y escucharlo sin digerir sus planteamientos, pues con el respeto que se merece el senador, en este caso aplaudo que Vidal se esté empezando a revelar y que sea este el principio del giro que le va a dar al Buenaventura, sin gamonales y jefes que le estén diciendo lo que se debe hacer.

El senador Alexander López no puede venir a echarle toda el agua sucia al mandatario, él es tan responsable en lo bueno, como responsable en lo malo, él no es el jefe del alcalde, debe ubicarse en su rol; claro, Víctor debe reaccionar y demostrar sus conocimientos en lo público por el bienestar de la gente que desea un territorio con dignidad.

Conocemos que el alcalde ha hecho todo lo posible por cuidar los recursos públicos, los escándalos no son tan resonantes como en otras administraciones, pero tiene que entender que ese no es el único rol, debe ser consciente que debe darle a esta administración un giro de 180 grados que le permita abordar los temas que están siendo muy sensible para la gente.

Debe asumir su rol de alcalde y tomar decisiones y personalizarse del tema de la violencia, atender la pandemia de primera mano, rodearse de un excelente grupo humano y sobre todo cumplir con los anhelos de quienes eligieron el programa de vivir con dignidad en nuestro territorio.

López no puede lavarse las manos haciendo apología a lo malo de esta administración, eso ya todo lo sabemos y lo hemos criticado constantemente, él es tan responsable como el comité de paro cívico por lo bueno y lo malo que aquí suceda, debe aprender a construir, no destruya lo poco que queda por su ego, sus consejos no son órdenes para el mandatario, son simplemente ideas que pueden ser asumidas o no por quien dirige este territorio.

A mi me gustaría que el senador López nos mostrara las obras que trajo a Buenaventura en esta legislatura, las leyes que sacó en beneficio de la ciudad, las gestiones para mitigar la parte social, qué hizo (fuera de pronunciarse como lo han hecho muchos) para atajar la violencia que se suscitó en nuestro territorio, yo me pregunto ¿qué hizo, qué hizo?, no lo veo.

Hoy que nos encontramos a 4 meses de las próximas elecciones sale con criticas a quien el ayudó a elegir para buscar otros 15 mil voticos colocando de carnada al alcalde para mostrarse nuevamente como el salvador; qué tristeza que nos prestemos para eso.

Alexander López tiene políticamente toda la responsabilidad de lo que pasa en Buenaventura, repito: que no se venga a lavar las manos por que llegan nuevamente las elecciones, aquí se le dio la confianza representada en votos, debe asumir su responsabilidad y buscar por todos los medios posibles que podamos vivir con dignidad en nuestro territorio, tal cual como lo promulgaba.

De mi parte, como Bonaverense, apoyo total al mandatario, no caeré en ese jueguito montado por el senador, pero sí le pido al alcalde que reenrute su administración y verá que en dos años él mismo vendrá a sacar pecho con sus obras.