Si RCN pudiera transmitir los 365 días del año MasterChef, lo haría tranquilamente

Laura Benítez

agosto 12, 2022

Cada vez que sintonizo el canal RCN me encuentro con producciones sosas y con poca gracia, a excepción del remake de Hasta que la plata nos separe. Sin embargo, el resto de sus novelas no tienen nada de novedoso e incluso venden una imagen de una familia totalmente aberrante. Aunque en el pasado sus producciones eran exitosas y llamativas, ahora con cada anuncio que hace el canal de sus nuevas producciones, se me revuelve el estómago y espero pacientemente su caída vaticinada.

Basta con echar un ojo al rating de la televisión colombiana para saber que RCN está borrado del mapa y por más monedas al aire que lancen, ninguna les funciona. Sin embargo, hay algo cierto, y es que el canal tiene un concurso que al parecer es el único que los salva y llega a parecer que hace algo de competencia. Desde el estreno de MasterChef hasta el día de hoy, seguramente no han tenido otra producción que tenga el mismo éxito.

Ahora anuncian que vuelve Café con aroma de mujer, como si fuera una película de Cristopher Nolan o de Peter Jackson. Ciertamente el canal está lejos de entender lo que le gusta a la gente y esto lo reflejan con sus constantes cambios. Lo cierto es que si fuera por RCN pasarían todos los días del año MasterChef, en sus diferentes versiones y seguramente tendrían mayor éxito que con novelas como Dejémonos de Vargas.

