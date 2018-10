¡Sí que abundan los populistas en Colombia!

El populismo hoy en día es un concepto usado, en especial en Colombia, de modo peyorativo hacia políticos que hablan y proponen acciones que son teóricamente buenas (excelentes, en su mayoría) para la sociedad (especialmente los más necesitados), pero que en la práctica son muy difíciles (por no decir imposible) de realizar. Además, por lo general, es un término que en este país (y en general en Latinoamérica) se utiliza para denominar a los políticos que concentran sus ideologías en el espectro político de izquierda.

Nada más alejado del significado de este concepto que esas definiciones dadas o aceptadas comúnmente en este país, especialmente por aquellos con ideologías de derecha y extrema derecha (¿existe una verdadera línea divisoria entre estos dos?). De hecho, durante las últimas elecciones para presidente en Colombia se utilizó mucho este concepto, especialmente durante la segunda vuelta, donde los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro se enfrentaron, y donde atacaron al segundo (de ideología progresista/izquierda). ¿Acaso cuántos no leímos o escuchamos a muchos diciendo que Petro era simplemente un “populista” como Chávez o Correa?

Bueno, primero se debe aclarar que decir que algo es “populismo” o que alguien es “populista” no es malo, asimismo que algo no sea “populista” no significa que sea bueno/a. El “populismo” hace referencia a muchas cosas, dependiendo del punto de vista del cual se le mire, pero generalmente se entiende como una partida de construcciones no cercanas al gobierno de turno y que se llevan a cabo, especialmente hacia posiciones cercanas del pueblo común (es decir, no hacia las élite).

Ahora, se debe hacer notar la diferencia entre el “populismo” propiamente dicho, y el “populismo de portada” (que es el que practican la mayoría de los políticos en Colombia), en donde su “populismo” llega hasta sus discursos, pero en el fondo no son para nada “populistas”, sino que, de otra manera, son bastante “elitistas”. Dentro de esta definición de “populismo” se puede entender como muchos políticos, tanto de izquierda como de derecha, abarcan sus pensamientos y posturas.

Entendiendo el “populismo” de esta manera se puede ver que el perfecto ejemplo de esto es el senador Álvaro Uribe, quien en 2002 se presentó como candidato presidencial con un discurso alejado del gobierno de turno de Andrés Pastrana, y que dentro de este discurso presentaba ideas cercanas a las del pueblo común de ese entonces, la más famosa y recordada tiene que ver con el combate y eliminación del grupo guerrillero de las Farc.

Pero más allá de eso, después se descubrió que el “populismo de Álvaro Uribe se encontraba (y todavía sucede) más enfocado en un “populismo de portada”, donde ya es incluso obvia la gran preferencia hacia las élites que el senador tiene. Lo mismo sucede con su “aprendiz” empoderado (el actual presidente), que utilizó un discurso bastante “populista” (de portada) contra su rival Gustavo Petro, que en efecto también presentó un discurso “populista”, pero que en este caso parecía ser en verdad cercano al pueblo común.

Así se puede ver que el “populismo” no tiene ideología política. Se presenta tanto en el espectro político derecho como en el izquierdo, incluso aquellos que se consideran de centro lo llegan a utilizar. Sin embargo, el verdadero problema no es ser “populista”, es ser un “populista de portada”, y de esos abundan en Colombia, de hecho se puede decir que son mayoría en nuestra política colombiana.

