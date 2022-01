Si no te gusta Silvestre Dangond muérdete el codo

Después de Diomedes, Dangond es el artista más escuchado en esta urbe. No hay casa, ni cantina, ni hogar, ni vehículo donde Silvestre no suene

enero 03, 2022

Conciertos a reventar tanto en Colombia como en España, Venezuela, República Dominicana y Chile, y todavía existe un grupo de personas malintencionadas que buscan la manera de destrozar y hundir la carrera de Silvestre Dangond a como dé lugar.

Desde mi perspectiva siento que a pesar de tanta crítica (ojo: son unos cuantos con el corazón y la mente enferma), Silvestre Dangond le está dando una paliza sin responder a sus supuestos detractores, pero por qué supuestos, porque estos mismos que le lanzan piedras son esos mismos que al escuchar una canción de Silvestre la tararean y la bailan.

A esos yo los llamo hipócritas musicales, que solo por llamar la atención rajan de un artista que les beneficia de cara a la galería y a los plays. Vivimos en un mundo insano, lleno de rencor y envidia, y donde solo prevalece la calumnia.

Silvestre no es ni será un santo, pero tampoco es ese “ser despreciable” que muchos sin conocerlo en las distancias cortas quieren vender. Y este hecho de destrozar a un ser humano con sus pecados y virtudes no solo ocurre con él; pasa también con otros personajes de la vida pública que caen también en el infortunio del odio y la calumnia.

Hace poco leí un artículo en este medio titulado “A Silvestre no lo quieren ver ni en pintura ni en Valledupar”. Pero de dónde el creador de esa nota sacó de su mente tan descabellada conjetura. ¿Estamos locos ?

A Silvestre puede que no lo ame todo el Valle, y nadie puede controvertir esto, pero sí es claro que después de Diomedes es el artista más escuchado en esa urbe. No hay casa, ni cantina, ni hogar, ni vehículo donde Silvestre no suene.

Es un artista que le ha dado trabajo a muchos cuando hace sus lanzamientos; reactiva la economía de una comunidad donde las fuentes de trabajo son escasas; reactiva el turismo; hace con cada realización de un lanzamiento musical que muchas familias, que viven del rebusque, lleven a sus casas alimentos para ellos y sus hijos. Y qué decir de los súper mercados, de las discotecas, de los restaurantes: todo el mundo gana con Silvestre.

Si usted le pregunta a alguien qué significa Silvestre para ellos muchos le van a decir que un salvador de la llevadera. Sí, así mismo, muchos desean con fuerza un concierto de Silvestre para arreglar la maltrecha economía en una ciudad arropada por la delincuencia común y donde conseguir un empleo es un milagro de la vida.

Tristemente, Colombia es un país con muchos problemas sociales que siempre acaban en violencia y muerte. Hemos vivido una pandemia dura, llena de muertos y dolor, de ruina y de familias destrozadas por la enfermedad, y Valledupar no es la excepción.

La economía de Valledupar está quebrada. Muchos han sido los negocios que han cerrado, que dijeron ya no más por el covid, pero no solo Valledupar, sino todo el país, pero en el Valle se ha sentido más, porque como ya dije, no hay trabajo: todas las fuentes de ingreso giran en torno a la política y los enchufes, y a ello agréguenle el drama de la migración venezolana.

Todos lo manifestado nadie lo puede negar, y que un artista que arrastra público de Colombia y el extranjero, que genera fuentes de ingresos, lo tachen de enemigo público de Valledupar a través de un artículo escandaloso, solo tiene un propósito: buscar llamar la atención, nada más que eso.

Quizás lo logren en la mente de esos enemigos del vallenato que buscan a toda costa tumbar un género musical que le ha dado mucho a los colombianos. ¿Qué nos ha dado?: reconocimiento mundial. Si usted va al extranjero lo primero que un colombiano quiere y desea escuchar es vallenato, muchas veces por encima de la salsa.

Otro punto importante: los artistas vallenatos son los que más conciertos realizan dentro y fuera del país. También son los que más facturan. Cuando se decía que el vallenato estaba acabado el público ha dicho todo lo contrario con su asistencia masiva en cada directo.

También hay que decir que el vallenato se tomó países donde jamás un artista había llenado un escenario; me refiero a República Dominicana, donde el vallenato entró con fuerza y fue gracias a Silvestre.

Señalar y destrozar a alguien sin objetividad ya no cabe en la razón de millones de silvestristas. No pueden desconocer que Silvestre es el artista más taquillero hoy día en Colombia por encima de Carlos Vives u otros artista de talla internacional.

Sus shows generan millones de pesos y nadie puede desconocer que sus conciertos también son fuentes de oportunidades en otros rincones de Colombia.

Dangond es lo que es con sus virtudes y defectos, pero lo que nadie puede negar es que al urumitero sí lo quieren en Valledupar, a pesar de que otros los quieran mostrar como un enemigo público de una ciudad que le debe mucho a él, y que de igual manera él le debe mucho a Valledupar.