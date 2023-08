¡Si no lo usas, dónalo! Invitación de Parque Alegra para apoyar a los más necesitados

Por: Paula Laiton |

agosto 18, 2023

El centro comercial Parque Alegra, en alianza con la Corporación Minuto de Dios y su programa Banco de Ropa y Roperos, habilitó un espacio de recepción de prendas de vestir y artículos para el hogar en buen estado con la intención de apoyar a familias de escasos recursos para quienes estos elementos representan una importante ayuda.

En el mundo, la contaminación aumenta cada minuto. Por eso, el Banco de Ropa más grande en Colombia está basado en un sistema de economía circular encaminado a contribuir con la sostenibilidad ambiental por medio de la reutilización y reciclaje de ropa. Asimismo, promueve la satisfacción de necesidades apremiantes de la población más vulnerable de Colombia.

Actualmente, Minuto de Dios cuenta con 17 Roperos en diferentes ciudades del país los cuales funcionan bajo tres etapas: recepción, lavado y restauración. Con esto brindan la posibilidad de que quienes más lo necesiten, puedan darle un nuevo uso a estos elementos en condiciones dignas. Durante el año 2022, se procesaron alrededor de 118.552 kilos de textiles que irían directo a los vertederos de basura de no haberlos recuperado y 279.745 prendas beneficiaron a 37.572 personas y 27 fundaciones a lo largo del territorio nacional.

En ese mismo año, el programa Banco de Ropa y Roperos aportó a las labores de ayuda humanitaria en la emergencia invernal de La Mojana con prendas que favorecieron a cerca de 2.400 familias. Estas inundaciones afectaron 300 mil hectáreas de cultivos que dejaron aproximadamente 450 mil damnificados.

El Ropero de Minuto de Dios brinda a las personas la oportunidad de seleccionar prendas y artículos a bajo precio, dignificando así a la población más necesitada. También entrega gratuitamente estos elementos a través de otras acciones de la organización que contribuyen a que los colombianos, por medio de una buena presentación personal, tengan más oportunidades de acceder a un trabajo adecuado.

Como lo mencionó Andrés Alcocer, Center Manager de Parque Alegra, “en Parque Arauco Colombia y Parque Alegra ratificamos nuestro compromiso con la sostenibilidad y la generación de un impacto positivo priorizando el bienestar de las comunidades y el entorno. Por eso, invitamos a las personas que quieran apoyar esta iniciativa a acercarse al Centro Comercial para entregar sus artículos en la urna dispuesta junto al punto de información del primer piso. Las donaciones recibidas las entregamos a la Corporación y son sometidas al proceso de clasificación, lavado y alistamiento”.

Quienes deseen colaborar con esta iniciativa podrán acercarse a Parque Alegra de domingo a jueves desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.; viernes y sábados desde 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.; y festivos desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. hasta el 31 de agosto.