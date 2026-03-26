- ¿Si Iván Cepeda gana las elecciones, la izquierda se atornillaría indefinidamente en el poder?

Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona, regresó al país con una alerta: la continuidad del Gobierno actual podría significar el fin de la alternancia

El constitucionalista Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz —asesinado en la toma del Palacio de Justicia—, regresó a Colombia con una advertencia que estremece: el país no está eligiendo un presidente, está decidiendo si habrá más presidentes.

Mauricio Gaona llegó a Medellín después de veinticinco años de ausencia. Vino a presentar un libro con las clases de su padre, pero también a lanzar una alarma que, según él, no puede esperar. "No creo que se trate de elegir a un presidente, sino de determinar si eligen al último", dijo sin rodeos.

El abogado, que saltó a la atención pública cuando frenó jurídicamente el llamado "decretazo" del Gobierno Petro y le dio una lección constitucional al exfiscal Eduardo Montealegre, no habla desde la trinchera política. Habla desde el análisis de treinta y nueve países donde estudió el mismo patrón: el populismo como primera fase, la Constitución como arma final.

"Las dictaduras ahora no son de fusil; ahora el arma es la Constitución", explicó. Según Gaona, la propuesta del Gobierno apunta a un poder unificado donde el Congreso se convertiría en un departamento administrativo de la Presidencia, eliminando lo que llaman "bloqueo institucional", es decir, la oposición. "La oposición no es una causa para reformar una Constitución, es una garantía para protegerla", sentenció.

Sobre el candidato Iván Cepeda, Gaona fue claro en su lectura estadística: los números de la derecha no cuadran. "Ha roto varias veces el techo estadístico y cada vez que lo hace dicen 'ese es su techo'. Cuando uno rompe el techo cuatro veces, ya hay una inclinación directa a seguir rompiéndolo". Advirtió que la fractura entre candidatos de derecha podría generar una implosión estadística y que quizás no haya segunda vuelta.

Lo que más inquieta al jurista no es solo quién gane, sino qué viene después si gana la continuidad. "Si el candidato de la continuidad llega al poder, esa constituyente no es una hipótesis sino una realidad", afirmó, señalando el peso de la contratación pública y las mayorías legislativas.

Gaona creció viendo cómo su padre, el magistrado Manuel Gaona Cruz, fue amenazado por Pablo Escobar y murió en el Palacio de Justicia. Tres días antes del asalto, su padre los llevó a recorrer los lugares de su vida. "Estaba como emocionalmente desconectado, como que ya estaba ido". Hoy, décadas después, el hijo lleva la misma batalla desde el derecho.

"Un hombre no puede escapar de su destino hasta que se rebela otra vez consistentemente", citó. Y agregó, casi en voz baja: "No es intencional; eso fue más bien accidental".

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