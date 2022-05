Si gana el narcotrá-fico, no gana Colombia

Por: Michael Andrés Ramos Bedoya |

mayo 17, 2022

Según la ONU Colombia es el mayor productor de droga en el mundo, a pesar de el “gran empeño” de los gobiernos antecesores y de este, en la erradicación de miles de hectáreas de coca. 80.000 hectáreas, según Duque.

Parece imposible dejar en el pasado el rotulo de Colombia = Coca, además que bien merecido tenemos, junto con otros como el segundo país más desigual de Latinoamérica, y es meritorio porque el pueblo lo permite, y un pueblo merece las consecuencias de las acciones de quien elige, una fría realidad, pero cierta, al fin y al cabo.

¿Qué sucede entonces? ¿Por qué cada año la producción de cocaína aumenta si hay “menos” cultivos de coca según el gobierno?: la lucha contra el narcotráfico es una enfermedad que no ha sido (o no se ha querido) detectada, y se le aplican cantidad de tratamientos, pero nada funciona, se hacen varios diagnósticos, pero los malestares continúan, cada vez de manera más aguda, y a veces, se descarta lo más obvio, lo más fácil, quizás porque el medico cree saber que por la gravedad del paciente no puede ser algo común, pero y si quizás es el médico, el que cree saber pero no sabe nada.

Mi padre paso por gran cantidad de médicos, y en 1 año no se le detecto la causa de su estado de salud a la vez que probaban con varios tratamientos, llego un médico joven recién egresado de la academia en Cuba, en el primer chequeo le diagnostico Tuberculosis y hoy mi padre esta para compartir con mi hijo.

No han pensado que quizás todos los tratamientos que probo el medico sin tener certeza de la causa de la enfermedad, genero más problemas que soluciones, y realmente el problema era del médico que no se quería dar cuenta que era malo, y que cuando se dio cuenta o lo ponen en evidencia se exculpa de toda responsabilidad, con frases como los de la doctora Marta Lucia Ramírez “es una tragedia familiar” o las del doctor Álvaro Uribe “todo fue a mis espaldas”.

Así es, no estoy hablando de medicina, hablo de la política colombiana, y de los doctores que tratan el cáncer del narcotráfico.

Los gobiernos de la seguridad democrática se han enfocado en erradicar, hasta con glifosato, los cultivos de coca, y cacaraquean a la vez que se pavonean de los miles de hectáreas que dejaron de existir gracias al compromiso de la lucha contra las drogas.

Por años han tratado el problema del narcotráfico con el mismo “medicamento”, pie de fuerza en las zonas periféricas, pobres e inaccesibles, pero ¿esto ha disminuido la producción de cocaína?, claramente no, la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), respecto al informe que realizo el gobierno de la supuesta disminución ascendente y progresiva de la producción de Coca, manifestó que lo realizado por el gobierno era un “fracaso”, pues según sus cifras, en por las que demás creo fielmente, pues la ONU no tiene ningún amigo condenado por Narcotráfico, como si lo tienen varios presidentes, expresidente y políticos colombianos, dejan en evidencia que en el año 2019 en contraste con el 2020 hubo un aumento del 8% en la producción de cocaína.

El doctor Duque al igual que sus antecesores, han causado más daño y dolor con sus “medicinas” que alivios, y entonces ¿dónde está el problema?, al parecer no está en la periferia en los campesinos sin vías, que cultivan coca, para tener moneda de cambio y darles el sustento a sus familias, pues al menos no es el problema mayor, porque como se explica el aumento de la producción de coca con menos cultivos en esas zonas.

Lo que el Gobierno llama lucha contra las drogas, yo lo llamo competencia desleal con otros actores armados que disputan el negocio del narcotráfico, y desleal porque mientras los otros compiten en la ilegalidad, estos usan la legitimidad de las armas del Estado para disputarse el mercado.

Así es leyeron bien, estoy diciendo, o al menos me pregunto, y si ¿el gobierno al igual que las bandas criminales, crea una pantomima de luchar contra las drogas para eliminar al enemigo, para decomisarle su mercancía y hacer parte del negocio?, y claro que hacen entre ellos una que otra alianza, entre los más cercanos ideológicamente, para destruir al lejano, para sacarlo del mercado.

Entonces si el mayor problema doctor Duque no está en la periferia, o al menos así lo demuestran las cifras, por qué no mira un poco más cerca, en lo obvio, quizás en la finca de su embajador San Clemente, donde encontraron un laboratorio de cocaína, es algo que se me ocurre, pues un buen médico antes de tratar a un paciente, revisa su historia clínica, así quizás usted se daría cuenta que su vicepresidenta tiene un hermano condenado por narcotráfico, al igual que la presidenta de la cámara Jenifer Arias de su partido centro democrático, o los líos de su mentor Álvaro Uribe que siendo director de la Aerocivil otorgó las licencias de las pistas que usarían los narcos para sacar la droga del país, sin mencionar que la cuñada y sobrina fueron capturadas por narcotráfico, al igual que su jefe de seguridad Mauricio Santoyo, ni que decir de que el helicóptero de su papá hubiese estado casualmente en el laboratorio más grande de cocaína del mundo, o que este fuese gran amigos de los narcos Ochoa y Pablo Escobar, quien lamentó públicamente su muerte, como por mencionarle algunos. Un buen medico se daría cuenta que lo insano no es la periferia, sino estar rodeado de los enfermos.

Entonces, ahora que el pésimo médico Duque se va, ¿vendrá a reemplazarlo otro pésimo doctor como FICO?, por el bien de Colombia espero que no. ¿Saben a quiénes son los únicos que les va bien cuando en Colombia el peso se devalúa respecto al dólar?, la respuesta lógica sería, a quienes ganan en dólares, la respuesta real sería que en Colombia quienes ganan en dólares son los narcos, donde están los implicados con narcos, allá todos con FICO, los cercanos ideológicamente.

El negocio de ellos no es robarse el Estado, es usarlo para competirle a sus enemigos en el mercado de las drogas, tener el privilegio de encaletar en los aviones y helicópteros de las fuerzas armadas, o de mandar a morir al soldado hijo del campesino de la periferia pagado por el pueblo, y no al bandido pagado de su bolsillo.

Ellos necesitan el poder para asegurarse que a Colombia le vaya a mal, de esta manera a ellos les va bien, y ayudan a elegir a alguien que se los garantice, por eso FICO es el perfil ideal, porque es tan poco inteligente que seguramente será un Duque II, que devalúe aún más el peso colombiano, genere un estallido social, violencia y guerra, el laboratorio perfecto para producir más coca.

Nunca digan que los irrespeté, siempre los llamé doctores.