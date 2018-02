“Si cree que su operador es malo, Movistar es peor”

Desde el año 2011 se puede hacer portabilidad de un operador de telefonía celular a otro con el mismo número, el usuario decide dentro de la oferta de proveedores cuál escoge. Algo que ha sido muy bueno pues los operadores se ven obligados a ofrecer los mejores servicios, mejores precios y la mejor calidad para con los usuarios. He realizado portabilidad con diferentes operadores, pero siempre vuelvo a Tigo. Atraído por la promoción en todos los medios: “Movistar prepago todo en uno”, me fui como cualquier consumidor a ver qué tan bueno era, pero, tomé la errada decisión de portarme con mi mismo número, sin temor a equivocarme, creo que fue lo peor que puede hacer.

Ya antes, en diciembre de 2017, me había comprado una SIM prepago de Movistar para ver qué tan real y buena era la promoción. Desde que la compré hice uso del paquete: “todo en uno” que tiene un valor mínimo de $6.000. La descripción del servicio dice tener minutos 35 minutos cobrados por segundos (2.100), 10 mensajes de texto, y lo mejor, WhatsApp, Facebook y Twitter gratis por una semana, lo cual es una mentira. Tienen una cantidad limitad de megas para cada una de estas aplicaciones, discriminadas así: 150MB de WhatsApp + 175 MB de Facebook y Twitter + 120MB de navegación en internet, que hasta que no te llega el mensaje de texto confirmando la compra no sabes qué es, pues, cuando se compra la app Mi Movistar o al *611# la descripción dice algo diferente, dice que todas las app son gratis.

Publicidad

Bogotá es una ciudad que está llena de asesores de todos los operadores de servicio de telefonía celular, se los encuentra uno a pie, otros llegan unos carros, otros en busetas pequeñas, donde hay un jefe y un resto de vendedores, así fue el caso de mi compra en Movistar. El 30 o 31 de enero de 2018, me acerqué a preguntar qué pasaba y efectivamente las SIM que ellos venden sí son las buenas, sí es gratis todo lo que ofrecen. Que como esa SIM la compré en la calle nadie se hace responsable por eso, que esas quedan a nombre del distribuidor; pero que si me porto a Movistar la primera recarga no va a ser de $6.000 mil sino de $3.000 y me entregan el paquete. Yo le digo que sí, hagamos la portabilidad. Según la vendedora, son solo 3 días hábiles que se demora el proceso, para el día 5 de febrero la portabilidad es un hecho. Me fui a mi casa tranquilo, pero hasta el día 5 de febrero llegó un mensaje donde dice que la portabilidad apenas se inició y el número de mi solicitud era 14961607; el día 6 llegó otro mensaje, que para el día 7 se hace efectiva mi portabilidad.

Efectivamente el día 7 de febrero mi número quedó desactivado, la SIM de Tigo dejó de funcionar. Coloco la SIM de Movistar y registra un número diferente al mío. Llamé a Movistar al *611 y me contestaron que en el transcurso del día se registraba la portabilidad. Luego volví a llamar desesperado, que mi portabilidad no estaba activa, que me acercara a un centro de experiencia.Me acerqué a un centro de experiencia Chapinero. Luego de esperar, porque ese día no había red, lo que me dicen muy orondos es que mi número está en un limbo, ni es de Tigo ni es de Movistar, que hay una empresa que se encarga de hacer la portabilidad, que ella es la que tiene mi número, que se debe esperar en el transcurso de 24 horas hasta que se haga efectivo. Pasan las 24 horas, voy al centro de experiencia en la calle 26 y lo que me dicen es que se debe colocar una novedad y que la respuesta a esa demora es de 24 a 48 horas. Ahí me dieron un número de radicado: SD5604032.

Ya ha pasado un fin de semana completo y el lunes 12 de febrero de 2018, más de 72 horas después, vuelvo al mismo centro de experiencia de la calle 26. Me dicen que no hay sistema, que debo ir en las horas de la tarde. Pregunto qué debo hacer, ya que necesito mi número. Cuando cuestiono si puedo colocar una queja o algo por estilo, la respuesta es más olímpica aun: si coloca una queja se demora la respuesta entre 1 y 15 días hábiles, mientras tanto, tenga paciencia. Definitivamente no sé qué hacer, escribir esta nota me parece la última opción, este ha sido el número de prácticamente 6 años y cambiarlo es algo que no considero hacer.

Debería la Superintendencia cambiar esa norma de los 15 días hábiles para dar una respuesta, que en mi caso es urgente. Por otro lado, comunicarme con un asesor de servicio al cliente parece ser algo imposible, marcar al *611, opción 1 – 3 o 1 – 4, siempre termina diciendo: “gracias por llamar a Movistar”, “no se puede transferir la llamada” después de haberse escuchado toda la publicidad que da este servicio por teléfono. Espero que esta nota llegue a alguien de Movistar y puedan resolverme este inconveniente.Si cree que su operador es malo, Movistar es peor.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!