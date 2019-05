“Si algo caracteriza a una mujer petrista es su perseverancia ante la adversidad”

Mi nombre es Myriam Isabel Madera Viloria. Soy líder social, mujer independiente y luchadora por los derechos de los demás. Hoy me dirijo ante ustedes con el fin de manifestarle mi peor pecado.

Mi peor pecado en la historia de mi vida ha sido ser activista social, reto que tomé desde los inicios de mi vida, ya que por ser mujer de bajo recursos considero que la lucha ha sido desfavorecida para nosotros, los estratos del 0 al 2. Yo nací en Magangué, en el popular barrio Versalles, cuando las pandillas hacían y deshacían. Mis padres con gran esfuerzo me educaron junto con mis hermanos, me llevaron al colegio, que por cierto es público como la universidad que pisé y defiendo con gran liderazgo.

Desde muy joven me definieron mis principios y mis valores, los cuales hago valer desde la lucha, y no me atemorizan los retos. Por eso hoy batallo contra la gran calumnia e injuria levantada contra mi persona. Sí, contra mi persona, porque lastimosamente la única Miryan de Magangué, líder gestora de Petro, soy yo. Como dicen mis amigos guajiros: “Amalaya sea mi suerte”. “Amalaya” es mala suerte o desgracia, para los que no saben

Pues bien, el día 30 de mayo de este año, a la señora Eva Durán se le ocurrió acusar a una tal Myriam de Magangué en Las2orillas, sin pruebas, de robo a la campaña de Petro y de falsificadora de documentos (y de forma indirecta de constreñimiento y fraude electoral contra Petro y a favor de La Gata).

Según la señora Eva Durán, que no conozco por cierto, yo me robé $ 10.000.000 de la campaña interpartidista y soy la gestora de votos de La Gata y Karen Cure, nada más y nada menos en la campaña interpartidista. Por eso me permito informarle que yo, Mirian de Magangué, inicié la campaña de Petro en primera vuelta y que en ese entonces no estaba ahí.

Sí, me acusan de robo de dinero en una campaña que ni siquiera hice. Pero eso no es todo, por otra parte me acusan de gestionar votos en Magangué de la campaña de Petro a favor de La Gata, ¿ah? Señora Durán, le informo que los votos que sacó Petro en Magangué no fueron pocos, 20.362 para ser exactos. La diferencia fue de 1.822. En consecuencia, nada más alejado de la realidad que atreverse a decir que soy una infiltrada en la campaña. Me pregunto qué hace usted hoy en día por seguir construyendo un proceso llamado Colombia Humana.

Mi pecado fue gestionar votos para Petro sin dinero ni ayuda, además de buscar adherir con mis amigos a los de a pie. Con Petro jamás fueron desconocidos por mi persona. Con un grupo valeroso de jóvenes, mujeres y campesinos día a día salíamos a compartir el programa de gobierno de nuestro candidato porque tenemos un sueño: ver en Colombia un país donde nadie se excluya y donde todos tengamos las mismas oportunidades, un país humano. Es por eso que en Magangué no hemos dejado morir el movimiento y muy a pesar de todo estamos firmes en pie de lucha por lograr un Magangué Humano.

Por otra parte, digo mi grupo porque sí es mi grupo, porque yo me empoderé, no por decisión de X o Y persona, me empoderé de él por ser líder social, ¿sabe usted qué es ser líder social? Bueno, se lo dejo de tarea.

Es así, mi estimada señora. Entonces, le pido que primero se informe bien, como lo hice yo, ya que lo que usted hizo es un delito, por lo que esto se tornará en una lucha legal ante Fiscalía y jueces. Señora Eva Durán, muéstreme los documentos originales que según usted yo falsifiqué. Muéstreme fotos, videos o documentos que muestren que yo recibí dinero o que yo hablé con La Gata para gestionar votos y dañar campaña de Petro.

Por otra parte, le digo, señora Durán, ¿sabe usted cuántos líderes sociales mueren en Colombia? Bueno, espero no ser una más por culpa suya. Sí, por culpa suya, ya que con estas declaraciones incoherentes usted pone en riesgo mi integridad física.

Adicionalmente, Eva Durán, le pido que deje el odio contra los de Colombia Humana. Los espacios se ganan con trabajo arduo y el reconocimiento viene por añadidura. La motivo a que siga haciendo su trabajo y espere, el tiempo todo lo define. También la invito a que venga a Magangué y vea quiénes de su colectivo están aún y quiénes se fueron para la campaña uribista. Vea nuestro trabajo, no se convierta usted en motivadora de odio, que ese no es principio de una militante de la Colombia Humana. Si algo caracteriza a una mujer petrista es su perseverancia ante la adversidad. A mí, por ejemplo, me ha tocado darme mi espacio porque los hombres creen que la política no es para las mujeres. Sin embargo, el trabajo y la tenacidad hablan por sí solos. Visite mis redes sociales e infórmese de lo que hacemos en Magangué. Dios la bendiga y le envío un abrazo humano.

Con lo anterior, espero haberle aclarado a usted y a todos que yo no hice campaña a la consulta interpartidista.

