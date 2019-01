Si abrazó a un policía hoy, ojo con estos 7 puntos

De nada vale que usted se haya tomado la foto acudiendo a la campaña #AbrazatonPolicia —que tuvo lugar hoy en Colombia al mediodía— si en su vida diaria no cumple con estos siete mandamientos mínimos:

1) No ataques el cuerpo Esmad con fuego, pintura, piedras o carteles que dicen “yo sí estudié”. Si eres de los que los escupe, insulta, golpea, convocas marchas contra ellos, ¿de qué vale hoy un abrazo?

2) No eches harina ni huevos a los uniformados. Aunque parezca un chiste, las personas en los carnavales, cuando gana un equipo de fútbol o en diciembre irrespetan a los uniformados, que resultan llenos de harina, huevos y pintura en sus uniformes. Peor denigración e irrespeto, ¿cuál?, ¿de qué vale hoy un abrazo?

3) Cooperar con cuadrantes y los Centros de Atención Inmediata (CAI), además de denunciar, es la forma más efectiva de combatir y prevenir más crímenes. Si pasas de largo, te haces cómplice, ¿de qué vale un abrazo hoy?

4) Que no los llames despectivamente “tombos”, les digas “esos tombos sí que joden” o les grites cualquier cosa desde la comodidad de tu auto, sin ellos poder defenderse. Si haces eso, ¿de qué vale hoy un abrazo?

5) Que no seas cómplice de los delincuentes en grupos de Facebook o WhatsApp, donde avisan acerca de los retenes policíacos para que ellos no puedan hacer su labor. ¿Qué te ganas con ayudar a un corrupto que tiene la llanta lisa y no se “salva” del retén y esa misma noche atropella a un peatón porque no pudo frenar o si va un conductor irresponsable sin casco y sufre un golpe?, ¿acaso no es de tus impuestos que se le paga la hospitalización, porque además de no saber usar un casco, iban sin Soat y tiene medicina regalada por el Sisbén?, ¿de qué vale hoy un abrazo?

6) Que no digas “ese retén es porque están buscando plata” o compartas en redes sociales estupideces en memes que dicen llegó la navidad y ponen fotos de la Policía en retenes. ¿De qué vale hoy un abrazo?

7) Que no les digas a los que prestan guardia en los sistemas masivos de transporte “déjelo pasar” cuando él le prohíbe la entrada a un ladrón de pasajes, mal llamado “colados”. ¿De qué vale hoy un abrazo?

Un abrazo sincero va de la mano de acciones concretas

