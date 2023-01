Shakira, la reina de la farándula mundial

Con Music Sessions Volumen 53, una bomba sonora contra Piqué, la artista alcanzó más de 50 millones de vistas en su primer día. Las mujeres ya no lloran, facturan

Por: CÉSAR CURVELO |

enero 20, 2023

La mejor defensa es el ataque.

Viejo y relativo adagio.

Relativo por lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial: la racista Alemania nazi-hitleriana atacó primero y terminó mordiendo el polvo de la derrota. Japón se lanzó en feroces acometidas contra la Unión Soviética, China y Estados Unidos, y acabó derrotada, con el rabo entre las piernas. Italia embistió Grecia y concluyó vencida. Por tanto y lo repito, como todo dicho, es relativo: un ataque puede ser tanto efectivo como contraproducente.

De todas formas, el aforismo de marras es el favorito para la mayoría de directores técnicos de equipos deportivos, grupos de avezados vendedores, comentaristas de temas futbolísticos con camiseta debajo de la camisa, políticos arriscados y boquiflojos, ajedrecistas combinadores, tropas rusas de la misión especial o invasión ─depende del prisma con que se mire─, dirigentes de la China Popular respecto a lo que hay que hacer para que Taiwán entienda de una vez por todas que es parte integral de China, otros belicistas generalotes de las charreteras, albinos leucocitos, hormigas marabunta, los de la liga de superhéroes ─el superbobo (así le dice Lex Luthor al Hombre de Acero), el batidiota (así le dice el Guasón al murciélago humano), el gay Linterna Verde, etc.─, y… nuestra superestrella, luminaria y reina indiscutible de la farándula mundial en la actualidad, Shakira Mebarak Ripoll, bastante lanzada y muy agresiva en su última canción BZRP Music Sessions Volumen 53, toda una bomba sonora contra su ex, el exfutbolista Gerard Piqué Bernabéu. La canción alcanzó más de 50 millones de vistas en su primer día, arrasando éxitos precedentes como el Despacito de Luis Fonsi junto a Justin Bieber.

Veamos algo sobre los segundos apellidos de estos famosos personajes.

Piqué nada tiene que ver con Santiago Bernabéu (1895-1978), quien fue futbolista, entrenador y presidente del Real Madrid. El gran estadio de la capital española se llama precisamente Santiago Bernabéu. Piqué es de la rebelde provincia de Cataluña, donde precisamente tiene su sede el Fútbol Club Barcelona, rival eterno de los merengues del Real Madrid.

Shakira al parecer sí tiene que ver, por familiaridad consanguínea, con Ricardo González Ripoll, quien fue alcalde de Mocanápolis (ya sabes, Curramba La Bella, La Arenosa, La Puerta de Oro de Colombia), en el período 3-7-1968 a 12-12-1968. Los números van en el orden castellano, o sea día-mes-año. Doy esta explicación del estricto orden de fecha con tres números en nuestro idioma castellano porque veo que hay educadores que siguen enseñando a sus alumnos la fecha en orden anglosajón, según el cual el mes va de primero. El susodicho alcalde era aficionado a escribir poesías. Fue amigo de nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, el pintor Alejandro Obregón y el también escritor Álvaro Cepeda Samudio.

Es así que, como te venía diciendo, el plato fuerte del entretenimiento global es el antagonismo desamoroso Shakira-Piqué.

Que ha dado para todo: temas musicales, publicidad gratuita a marcas de carros y relojes, miles de videos de Piqué con cara de yo-no-fui al lado de su amigovia, machucante o prometida con nombre de deidad chibcha. Chía, en la mitología muisca, representa la Luna y es esposa de Sue, el dios Sol. Era el símbolo de los placeres mundanos, promotora de diversiones, bailes y las artes.

Hay múltiples memes, caricaturas, parodias, chistes, etc., de tal novelón. Es que una de las cosas que más le gusta a la mayoría de los seres humanos es el chisme, el cotilleo, el enreda-la-pita, la patraña, el bochinche, la murmuración, la insidia, el enredo, la hablilla, la habladuría, el rumor, el bulo.

Y es cierto que todo chisme es un poco distractor.

Pero qué le vamos a hacer.

Fíjate en las crisis humanitarias en Ucrania, Siria, Yemen, Afganistán, el Congo, etc. que pasan de agache. Los medios que sabemos las presentan en contados segundos, a su modo y acomodo. Aquí en Colombia tenemos la desgracia imperdonable de los niños desnutridos que siguen falleciendo en La Guajira, Chocó y barriadas y veredas desfavorecidas por la diosa fortuna. O el asesinato de líderes sociales. O la emigración de pobladores rurales que salen huyendo solo con lo que llevan puesto a causa de combates derivados del aún persistente conflicto armado interno. O la soterrada crisis en estratos uno y dos por la elevadísima subida de los precios de los alimentos.

Bueno, el circo farandulero debe seguir aquí.

A mí no me gustan los chismes, pero me entretienen.

Como decía Montecrispucho (uno de los personajes de Las Aventuras de Montecristo, un antiguo programa radial de humor de RCN), “yo no soy chismoso; lo que pasa es que soy comunicativo, muy comunicativo”. Hoy no hay este tipo de programas en la radio, o por lo menos le hemos perdido la pista. Quizás porque pueden ser muy críticos respecto a la politiquería, cosa que no le interesa a neoliberales dueños de los medios que sabemos.

Sábados Felices también está en decadencia y quizás por lo mismo se podría acabar, lo cual sería una lástima. Este programa, que es récord mundial Guinness por sus 50 y pico de años al aire, tiene entre sus personajes a la chismosa de Barbarita, interpretada por el humorista César Corredor.

Tú no te la vayas a dar de superserio.

De lleva-y-trae, poeta y loco, todo el mundo tiene un poco.