Seuxis Pausias, el fiel creyente del lema “patria o muerte”

Guerrero de pelo blanco y lentes oscuros. Agonista por la soberanía jurídica de Colombia. De lucha abierta y exhortador de un sistema integral de reparación. Hoy, a pesar de muchos, cuenta con su escaño en la Cámara de Representantes y a favor de otros lleva una imagen manchada, no solo por la sangre de la lucha sino también por las infamias y calumnias de la justicia y los enemigos de la paz en su contra.

Hombre elocuente, comunicador y publicista de las Farc. Con ideologías políticas revolucionarias y comunistas, perseguido político desde la Unión Patriótica (UP) en los decenios del 90. Revolucionario, víctima del conflicto armado, de los incumplimientos al acuerdo de paz y un rebelde que lucha por la emancipación de su patria sin importar que eso signifique la muerte.

-Publicidad.-

Con muchos años de guerra de resistencia y acumulación de odio entre los colombianos es fiel creyente en la batalla política y el respeto a la seguridad jurídica consagrada en los acuerdos de paz y en la constitución política.

¿Extraditable?

Publicidad.

Seuxis Paucias. Ideólogo, negociador en La Habana y combatiente por la construcción de la paz en Colombia. Con iniciativa política para la reconciliación y el amor a su patria. Con determinación, tanta que prefiere la muerte antes de inclinar sus banderas o entregar a su país a autoridades foráneas.

Impopular, con derecho a la presunción de inocencia y al perdón del pueblo colombiano. Su voluntad de paz lo lleva a la búsqueda de una transformación cultural, una nueva conciencia y un cambio social con beneficios jurídicos para la reconciliación y no para la venganza.

Por último, se debe aclarar que los mayores victimarios a lo largo de la historia colombiana no fueron solamente los grupos armados al margen de la ley, el país ha sido gobernado por el terrorismo de Estado, sutil y disfrazado con discursos populistas y acomodados en favor de la oligarquía y aristocracia.

La paz no se puede reducir a Santrich ni sacrificar por él. Para lograr una verdadera paz se debe reconocer una justicia transicional que involucre a todos los actores de la guerra, que reconozca una reparación y salvaguarde la condición humana, la dignidad y los valores de todos y todas sin importar si son ex combatientes o no.

El pueblo colombiano que cree en la paz, la verdad, la reconciliación y el perdón, también cree en Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido por su seudónimo como Jesús Santrich.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!