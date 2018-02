Serpa sigue al lado del capturado alcalde de Barrancabermeja

El pasado junio cuando el alcalde Darío Echverry estaba en la cuerda floja por cuenta de la revocatoria popular, el senador Horacio Serpa no dudó en mover todo lo que estuviera a su alcance, incluso contactar al magistrado del Consejo Nacional Electoral que en ese momento tenía en sus manos la decisión de aprobar o rechazar la revocatoria. A pesar del desprestigio y el malestar ciudadano que llevó a que los santadereanos votaran por su revocatoria, el volumen de votos no pasó el umbral y por eso se salvó. Esta mañana el CTI de la Fiscalía lo capturó junto con su esposa Mariluz Núñez . También fue detenido Christian Juliao Camacho, director del Instituto para el Fomento del Deporte, y Jhon Jairo Moros Renales, líder político.

Horas después de la captura, el propio Horacio Serpa no se desmarcó de su aliado político: “Lo que a mí me consta es que hubo un episodio electoral, se convocó al pueblo para que decidiera si revocaba al alcalde. Unos salieron a votar que sí, otros que no, y mucha gente no votó (…) No se logró el umbral. Yo estuve allá y no vi ninguna clase constreñimiento, pero respeto la autoridad” afirmó en la W. Se sabe que el tema electoral es solo una parte del expediente que le tiene la Fiscalía al alcalde Echeverry.