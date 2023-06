Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 8: la valentía

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

En esta lección daré algunas pinceladas sobre una virtud admirada por muchos… pero practicada por muy pocos: la valentía. Así mismo, es una virtud heroica y ha despertado veneración desde antiguo hasta el presente. En primer lugar, una persona puede definirse como valiente si asume la responsabilidad de los propios actos. Por ejemplo, si es confrontada respecto a algo que haya dicho o hecho (si corresponde a la verdad) tendrá el suficiente coraje para responder: “sí, yo lo hice; sí, yo lo dije”. La sinceridad y la valentía van tomadas de la mano. Además, las personas valientes saben asumir las circunstancias más adversas. Detestan la victimización, por lo cual no son amigas de estar lamentándose y quejándose por todo. Por el contrario, conservan la entereza de ánimo, el aplomo, la serenidad y la calma, pase lo que pase y suceda lo que suceda. De hecho, las personas valientes encuentran oportunidades para crecer en los entornos más desfavorables. En este sentido, extraen lo mejor incluso de lo peor que les pueda acontecer. Fue lo que hizo un hombre excepcionalmente valiente en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial: Viktor Frankl. Su testimonio de vida escrito en el memorable libro El hombre en busca de sentido, es un ejemplo de valentía al más alto nivel. En dicho texto, aparece esta cita que bien podría iluminar nuestra lección de la valentía: “quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo”.

En esta misma línea, el autocontrol y la imperturbabilidad son virtudes conexas a la valentía y brillan en personas destinadas a ocupar un gran liderazgo. Pero si ustedes observan que un sujeto se la pasa perdiendo la compostura y se irrita y se queja constantemente, comprendan que ahí no hay un verdadero líder, sino alguien que saca provecho de su miserable rol de víctima. Y como atinó a escribir Carlos Castaneda, conforme a las enseñanzas de Don Juan Matus (célebre y misterioso chamán que le transmitió un conocimiento extraordinario): la autocompasión resulta útil a quien se siente importante y merecedor de mejores condiciones y de mejor trato, o bien a quien no quiere hacerse responsable de los actos que lo condujeron al estado que suscitó su autocompasión. Más claramente expuesto, imposible. Por eso insisto en que es la hora de cada quien asuma la propia responsabilidad de su vida. Así tendremos menos víctimas y más seres humanos de verdad.

Desde otra perspectiva, permítanme que use por unos renglones un estilo distinto para referirme al tema de hoy: porque… mostradme a un hombre valiente y os diré que ése es el verdadero hombre. Sin embargo, hoy lo que sobreabunda es la cobardía. Y es cobarde todo aquel que anda siempre con mentiras, el que se escuda en la hipocresía y en la doble moral. Además, los mentirosos siempre tienen miedo, y por eso se la pasan tapando sus enredos con más engaños y mentiras. Mostradme a un hombre digno y auténtico y os diré que ése es un hombre valiente. Es más, lo que es falso, lo que no es auténtico no existe, sino que está muerto. En otras palabras, para decir la verdad hay que ser valiente; para ser sincero hay que ser valiente; para vivir la vida sin máscaras hay que ser valiente; para defender los derechos propios y ajenos sin violencia (y sí con la fuerza de los argumentos y con asertividad) hay que ser muy valiente.

Sin embargo, mire a su alrededor y comprobará que muchos prefieren vivir de falsas ilusiones, en autoengaños y farsas. Es tan así que perdieron la dignidad y se comportan como esclavos que se alimentan de las migajas que les arrojan sus amos, los poderosos… son mendigos que sobreviven malamente a punta de las mentiras y quimeras que les administran los vendedores de ilusiones. Qué risa me da cuando los ingenuos me dicen que la esclavitud dejó de existir hace 150 años. ¡Por Dios!, el mundo está repleto de esclavos que perdieron la libertad más importante: la libertad interior. De paso perdieron el autorrespeto, el criterio, la independencia y la autonomía. En efecto, la esclavitud actual limita más que la antigua esclavitud. Tanto los embrutece que los pobres esclavos de hoy presumen de una libertad inexistente; en cambio, tamaño sometimiento los mata a cuenta gotas.

La valentía es pues noble, y su estandarte es la verdad. Por el contrario, el que se refugia en la violencia y en las armas de los violentos es un cobarde. La cobardía está de moda, y suele revestirse de todas las armaduras y de todos los armamentos. En definitiva, los hombres y mujeres que en la historia de la humanidad brillaron por las virtudes heroicas se destacaron: por su humildad, luminosidad, mansedumbre, sabiduría, amabilidad, tolerancia y pacifismo: Jesús, Martin Luther King, Gandhi, Buda, Sócrates, Tomás Moro, Yogananda, María, Teresa de Calcuta, Ana Frank, Teresa de Lisieux, etcétera.

Un sabio dijo: “valentía es la verdad que asumes cuando conoces el valor de la vida”. Y por este motivo es también muy valiente el que le apuesta a la paz entre los hombres, el que está dispuesto a ofrendar su vida para que los hombres tomen conciencia del don de la paz. En un mundo hostil hacia el valor supremo de cada vida, en un mundo violento que quiere desconocer el valor infinito de todo ser humano… en un mundo enfermo de odio y de sed de venganza y de egoísmo fratricida… digo, que en un mundo así, hablar de paz, escribir sobre la paz y pensar en voz alta sobre la paz es sólo para hombres valientes. Por último: cualquier troglodita hace la guerra…. lo difícil es hacer la paz.

