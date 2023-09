Serie '33 lecciones para construir la paz'. Capítulo 25: en manos de psicópatas

Por: Juan Mario Sánchez Cuervo |

septiembre 29, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En el interior de todo megalómano habita un ególatra homicida; es decir, un psicópata. En el poder siempre hubo psicópatas: los Borgia, Calígula, Hitler… Nerón, por ejemplo, más que excéntrico, era un histrión con ínfulas de artista, un loco que disfrutaba con el dolor ajeno.

Se dice que por capricho hiperbólico quemó a Roma. Contemplando el imperio en llamas le dijo con cinismo a un subalterno: ¡dichoso tú que viste la ruina de tu patria! Todo parece indicar que en el loco mundo actual hay más de un enfermo en el poder, que al estilo de Nerón, como que le encanta ver patrias destruidas, en ruinas y en llamas.

-Publicidad.-

Les voy a enumerar las características de un psicópata en el poder… antes una aclaración: a ustedes, amables lectores, les corresponde atar los cabos por si da la casualidad que hayan conocido alguno en este trasegar tan hermoso y terrible que llamamos vida.

Son exagerados, extremistas, mitómanos, folclóricos, cómicos en su ridiculez, estrambóticos, vanidosos, egocéntricos… les encanta que los aplaudan, que los admiren, que les rindan pleitesía por todo; y, de ser posible, que los adoren. Sí, porque se endiosan, y por ende, aman que sus súbditos humildemente doblen las rodillas ante ellos.

Publicidad.

Por último, la condición consubstancial a esta rara especie es la ira ciega que los ataca cuando les llevan la contraria. Un sabio consejo: no se les vaya a ocurrir contradecir a un fulano de ésos, quizás no sobrevivan para contar la historia. Yo porque soy un irresponsable y no tengo nada que perder. Además, para salvaguardar mi pobre vida aquí no estoy dando pistas de nadie en especial que haya existido, que exista o vaya a existir: cualquier coincidencia con la realidad es imaginación del lector mal pensado.

Por otra parte, este mundo está tan loco que ya escasean los cuerdos. Y si una mente lúcida es enviada a este plano o dimensión con la misión de despertar a los que duermen, entonces es tratado peor que un criminal. En efecto, nuestra sociedad hipócrita detesta la sinceridad, la honestidad.

En el mundo no tienen cabida los hombres auténticos, con carácter y dignidad. Resulta increíble pero cierto: sea usted malo, feo, vicioso, mentiroso, inmundo y ladrón y tendrá todas las puertas abiertas. Este mundo “patasarribiado” aún no está preparado para ver las cosas como son, y mucho menos para conocer la Verdad.

Por eso el mundo, aunque ustedes no lo crean, ama a sus tiranos, a los psicópatas del poder. Por oscuras razones que escapan a mi comprensión, la gente es masoquista y ama sufrir y que les den garrote y cosas así. Insisto: este mundo está diseñado para que triunfe el mentiroso, el perverso, el corrupto y el delincuente. A los humildes, a la gente honrada y buena, a los creyentes y espirituales los tratan peor que a los perros en misa. Qué va, hoy por hoy les va mejor a los perros que a muchos seres humanos.

Por último, mientras continúe este caos, este desorden de cosas, será imposible la paz. Sin embargo, la paz viene en camino… claro está, después del terrible revolcón que nos espera. Terrícolas, amárrense los cinturones que la cosa se va a poner buena.

Posdata: próxima lección… ¡Maldita tibieza!