¿Sería capaz de dejar la cerveza por un mes para evitar que más niños mueran de hambre?

Más de la mitad de la población no come bien en el país. Lo peor es que una de cada cuatro muertes por desnutrición ocurre en menores de 5 años y pasa en La Guajira

septiembre 18, 2022

Gravísimo problemón nacional la falta de alimento, manutención, vianda, puchero, condumio, sustento, manduca, pitanza, almuerzo, cena, comilona o desayuno, el cual es causa directa de la premeditud, miseria, estrechez, pobreza, carencia, escasez, pauperismo, indigencia, necesidad o penuria de las clases menos favorecidas.

Un efecto directo es la desnutrición, a la que podemos definir como un estado corporal patológico de un ser vivo, determinado por la asimilación deficiente de los alimentos ingeridos.

Hambre y desnutrición son crudas realidades de nuestra estructura económica subdesarrollada. O muy desigual entre clases, si te parece eso de que ya somos un país emergente y no tan atrasado.

La inseguridad alimentaria ─según la tercera Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (Ensín) de 2015─, fue de 54,2% de los hogares.* Hoy más de la mitad de las familias en nuestro país continúa con dificultades para alimentarse de manera adecuada.

Sé que esto no es descubrir que el agua moja. Sin embargo, es necesario decir esto para plantear en qué va o puede ir la lucha contra la desnutrición.

¿A quiénes les toca arreglar el problema?

Remediar esto, así sea en parte, le corresponde a los involucrados. Esa mayoría, o los que por lo menos solicitamos tal solución, hemos elegido un gobierno para que haga algo al respecto. Por tanto, el frente amplio del Pacto tiene la palabra, la sartén por el mango, la toma de decisiones tales como impulsar medidas colaterales contra el hambre y la desnutrición: una reforma tributaria estructural que esperamos pase en el Congreso y logre luego recaudar los billones del caso; la continuidad en entrega de subsidios; el reconocimiento de horas extras a trabajadores de jornadas nocturnas; el apoyo a la construcción de viviendas de interés social; la amnistía a los créditos educativos del Icetex; un presupuesto 2023 con alto contenido de inversión social, etc.

Toma nota: creo que se necesita implementar un sistema similar al que tenía el desaparecido Idema, Instituto de Mercadeo Agropecuario, es decir, que el minAgricultura adquiera cosechas con precios de sustentación y venda productos agrícolas a precios bajos en estratos populares.

Quizás se podría implementar proyectos de ollas vecinales.

O entregar “capitales semillas” a emprendedores de estrato uno y dos.

Pasando a un punto crucial del tema de marras, debo decirte que la problemática toma ribetes de tragedia cuando hablamos de niños.

Los mayores podemos hacer el papel de faquires y hacer ayunos. Las chicas y los chicos, no.

Según la Defensoría del Pueblo, en este año una de cada cuatro muertes de párvulos o menores de cinco años ─asociadas a desnutrición aguda─, se dado en el departamento de La Guajira. Las tristes cifras por estos fallecimientos son de 48 en la península. Sigue el departamento del Chocó con 25 casos, Bolívar con 14, Cesar con 13 y Vichada con 9.**

Las consecuencias de la desnutrición infantil son: niños inferiores a la estatura promedio, flacos, a veces pipones por inflamación ventral por causas diversas, posiblemente enfermizos y con relativa poca fuerza para hacer ejercicios, y que por razones obvias tienen escasa disposición para concentrarse y por tanto no responden como se puede esperar a procesos de aprendizaje y desarrollo intelectual. Cabe anotar que las madres desnutridas dan a luz bebés anémicos o descalcificados que pueden tener dificultades en el proceso de parto.​

Ahora sí, un sermón, y espero que no te caiga el guante.

Todo lo anterior no impide que muchas y muchos salten en un solo pie y tiren la casa por la ventana con el grito de combate ¡fiesta, fiesta, fiesta!... Qué sé yo, para atragantarse de ingesta etílica. Es una verdad de a puño que alguna gente de estratos uno y dos es irresponsable. Tremendas borracheras. ¡Ah, claro!, el vicio no perdona. Tú sabes, la parranda con amigotes y amiguitas apenas se recibe el salario, paga propia si es independiente o si se apareció la virgen. “Si no tomo, me vuelvo loco”, me dijo uno.

¿Un aporte a una solución? Una idea es que hiciéramos el juramento de no tomar otra cerveza o trago más hasta tanto no haya ni un infante fallecido por causas asociadas a la desnutrición, durante al menos un mes.

Cosa que nada le gustaría a las industrias cerveceras o de licores.

Quizás tampoco a nuestros gaznates.

El asunto es que estés mejor enterado del caso.

Como dice Tiempo muerto, letra de Eladio Torres, arreglo musical de Marty Sheller y la interpretación del inmortal boricua Cheo Feliciano: “Ahora sí está claro que hay arriba / ahora sí está claro que hay abajo / ahora sé también por qué se come y se deja de comer…”

(*)https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional

(**)https://www.defensoria.gov.co/-/el-defensor-del-pueblo-pide-medidas-urgentes-ante-elevado-aumento-de-muertes-de-ni%C3%B1os-por-causas-asociadas-a-desnutrici%C3%B3n

YouTube: elvesinal / Correo: [email protected]