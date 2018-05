Sergio Fajardo votará en blanco

El candidato presidencial de la Coalición Colombia al que llegó como representante de Compromiso ciudadano, quien explica en este documento la decisión que tomó:

1. Antecedentes. El 20 de diciembre de 2017 en la Plaza de Bolívar en Bogotá

presentamos la Coalición Colombia. Nos unimos la Alianza Verde liderada por

Claudia López, el Polo Democrático Alternativo liderado por Jorge Enrique

Robledo y el movimiento cívico Compromiso Ciudadano que yo lidero.

Después de arduas discusiones construimos un programa de gobierno,

presentamos unas listas al Congreso, una candidata a la Vicepresidencia y un

candidato a la Presidencia. A pesar de las diferencias que teníamos, y tenemos,

construimos un terreno político común para unir esfuerzos y trabajar juntos. En la

primera vuelta hicimos un esfuerzo extraordinario, con alegría y sin rencores, para

ganar un lugar en las segunda, pero a pesar de que avanzamos mucho la

ciudadanía escogió a Iván Duque y a Gustavo Petro para que definan quién va a

ser el presidente de Colombia.

2. La pregunta del momento. Hoy me preguntan que a quién van a apoyar las

4.589.695 personas que votaron por nosotros. Es importante entender bien cómo

entendemos y practicamos la política. Quienes votaron por nosotros son

ciudadanos libres, serenos, atentos, pensantes, críticos. No siguen simplemente

órdenes. Para nosotros el voto no es una obligación, es una convicción. Es un acto

de confianza que se refrenda libremente en cada elección. Creemos que la

confianza es el resultado de actuar coherente y consistentemente ante la

ciudadanía. Por eso dijimos y decimos que nadie debe estar donde no quiere

estar. Creemos en el valor de la palabra, en el respeto por las personas. Creemos

en el poder de la pedagogía para explicar y atraer a nuestros votantes. Estamos

convencidos de que la forma como se hace la campaña define la forma como se

gobierna.



3. Yo, Sergio Fajardo, voy a votar en blanco. En la campaña dije una y otra vez

que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque

pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para

Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen, un país

que le da la espalda a la política tradicional para poder luchar en serio contra la

corrupción, una sociedad que respeta los acuerdos de paz, una política que no

diga cualquier cosa con tal de ganar. Una política que hace de la educación el

motor de la transformación social y que escucha e incorpora a una nueva

generación de jóvenes como nunca antes la habíamos tenido: lúcida, crítica y

constructiva. Precisamente, porque no representan lo que queremos, es que

competimos con ellos. No he cambiado de opinión. Invito, eso sí, a todas esas

personas a votar y participar libremente. Así haremos en la Coalición Colombia.

4. El paso siguiente. La Coalición permanecerá. Vamos a participar con toda la

fuerza en las elecciones del 2019. Es mi compromiso. Manteniéndonos en el

terreno que hemos construido con nuestro mensaje y nuestra forma de hacer

política vamos a ganar muchas alcaldías y gobernaciones. Muchos líderes han

crecido con nosotros y brillarán con luz propia. Sea quien sea presidente.

Seguiremos trabajando para que Colombia tenga la oportunidad de cambiar losgobiernos de siempre. No fue esta vez pero ya está cerca el momento. Y

lucharemos para que aprendamos a ser diferentes sin ser enemigos y siempre,

cuidaremos a Colombia.

Sergio Fajardo Valderrama

Jueves, 31 de Mayo de 2018