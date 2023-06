¿Será porque en Colombia los conciertos son basura? La ignorada de Taylor Swift al país en su tour

.Publicidad.

La cantante estadounidense, Taylor Swift, hará su primer tour en latinoamérica, el ‘The Eras Tour’, algo que todos sus fanáticos de este lado del mundo esperaban. Sin embargo, Colombia no está incluida, algo que no es extraño, pues la fama de la mala organización de conciertos en nuestro país no es un secreto. Recordemos que RBD tampoco iba a venir a Colombia y el alcalde de Medellín los convenció, así mismo la banda coreana Black Pink anunció su gira por LATAM y por el momento no estamos incluidos.

Hasta el momento el cartel ya está publicado y estas son la fechas:

- México: 24, 25, 26 de agosto en el Foro Sol.

- Argentina: 9 y 10 de noviembre en el estadio Monumental.

- Brasil: 25 y 26 de noviembre en el Allianz Parque y el 18 de noviembre en el estádio Nilton Santos.

Por otro lado, tras la decepción, sus fanáticos colombianos se lo tomaron con humor y surgieron una cantidad de memes en Twitter e incluso, pidieron al reguetonero Maluma que la traiga pues al parecer son cercanos. Sin embargo, como en el caso del tour de Black Pink, Taylor Swift, aún no ha publicado todas las fechas internacionales, situación que da esperanza pues milagrosamente podría estar Colombia en la lista.

Momento que Maluma se ponga la 10 y ayude a traer a Taylor a Colombia. #TaylorSwift #Colombia #TheErasTourColombia



🇨🇴🇨🇴🇨🇴 pic.twitter.com/n5Rv2bHPi5 — Thalía Torres (@Thalii17) May 31, 2023

Uno de los recientes álbumes de Taylor Swif, Folklore, lanzado en 2020, sería su octavo y ha roto récords, pues es la primera artista de los de Billboard que debuta en el #1 del hot 100, que es el conteo de canciones y en el 200, que es el de álbumes. Sin embargo, en esta gira podría ser que le de más relevancia a su último álbum lanzado en 2023, Speak Now (Taylor's Version).

Nosotros viendo como Taylor Swift no le dió fecha a Colombia: pic.twitter.com/PxIi5DoteN — 𝐉𝐮𝐚𝐧𝐬𝐞 ♔🇨🇴✨ (@BUTERA5HAWNLJ) June 2, 2023

