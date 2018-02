¿Será bueno buscarnos cánceres?

Primero subrayo el plural: buscarnos cánceres , no buscarnos cáncer . Cáncer es una palabra sin mucho significado médico pues lo que verdaderamente sufre el hombre son distintas decenas de tumores o neoplasias malignas que denominamos en plural cánceres. Con causas diversas y diferentes tratamientos. No crea si le ofrecen la solución, la dieta o el remedio único y milagroso para el cáncer, en singular. Pero la semana pasada se anunció en la BBC una prueba o test para el cáncer (http://www. malignabbc.com/news/health-42736764) Preguntémonos si será útil o qué problemas traería su implementación.

El test se llama CancerSEEK y ha sido presentado por investigadores de la universidad Johns Hopkins. Se fundamenta en buscar en la sangre 16 fragmentos de ADN circulante y medir 8 proteínas marcadoras de cáncer. Fragmentos y marcadores son conceptos claves que debemos aclarar.

Publicidad

Una población de células malignas, una neoplasia, un tumor que crece libera pequeños fragmentos de ácidos nucleicos en la sangre del paciente. Estos fragmentos muestran mutaciones asociadas al diagnóstico de cáncer. Pero son muchos y muchas, unos más largos, otro más cortos, unos con mutaciones más específicas o menos específicas. Debemos escoger cuales detectar. Uno de los investigadores explica que el panel de mutaciones buscadas debe ser reducido, en este caso 16, para que la prueba sea asequible o costeable. No tanto porque buscar más mutaciones sea más caro sino porque la investigación de un hallazgo falso positivo es muy costosa. A usted le podrían decir que a lo mejor tiene un cáncer oculto y quizás se gastaría cesantía, casa y ahorros buscándolo como aguja en un pajar. Y es posible que la aguja no exista. Este es el karma negativo de las pruebas de laboratorio clínico con falsos positivos.

Además ocurren también falsos negativos. Existirán más fragmentos circulantes cuando el tumor es grande. Pero es posible que una neoplasia pequeña curable no libere fragmentos de ADN. Y esos son casos de cáncer que no podríamos diagnosticar con esta prueba. Pasarían agachados podríamos decir. Si el paciente tuviera por el contrario un tumor maligno grande diseminado el test para cáncer sería superfluo.

Toda prueba diagnóstica tiene siempre falsos positivos y falsos negativos sobre todo en el caso individual. No hay prueba o maniobra diagnóstica perfecta enseño a mis estudiantes. Hay pruebas diagnósticas correctas o incorrectas, bien usadas o mal usadas, útiles o inútiles pero nunca hay pruebas diagnósticas perfectas. El profesional de la salud debe conocer a su paciente más allá de sus cifras de laboratorio.

El otro fundamento de CancerSEEK es la cuantificación en sangre de ocho proteínas marcadoras de cáncer: CA-125, ACE, factor de crecimiento de hepatocitos, mieloperoxidasa y otras. Todas ellas son conocidas como marcadores individuales. Aquí el adelanto es medirlas juntas y relacionar con un algoritmo sus resultados positivos y negativos. El problema radica en cuándo llamo un resultado positivo o negativo y qué significa positivo o negativo. Recuerdo siempre un episodio clásico de la comedia Seinfeld cuando a George le informan un resultado de biopsia “negativo” y él interpreta que tiene cáncer pues es lo más negativo que le puede pasar cuando en realidad le están diciendo que no tiene cáncer, que la biopsia fue “negativa”. Hasta palabras sencillas de conceptos complejos como “positivo” y “negativo” deben ser explicadas cuidadosamente en una consulta médica. Y ni que decir de otros conceptos difíciles como “benigno” o “maligno” Siempre pida explicación de palabras de más de tres sílabas a su médico o profesional de la salud. No tengo espacio en la columna para repetir un mal chiste de mi adolescencia que terminaba: no es lo mismo circuncisión que castración.

En el caso particular de un diagnóstico tan general como “cáncer”,

todavía sin saber de dónde, otras condiciones pueden elevar los marcadores:

necrosis celular, particularidades metabólicas, cirugías previas, etc.

La dificultad más profunda con la cuantificación de marcadores de enfermedad es el límite, ¿desde qué nivel o numerito llamo a un resultado positivo o negativo? Si muevo el margen diagnóstico a un lado u otro tendré más diagnósticos o menos diagnósticos, unos verdaderos y otros falsos. En el caso particular de un diagnóstico tan general como “cáncer”, todavía sin saber de dónde, otras condiciones pueden elevar los marcadores: necrosis celular, particularidades metabólicas, cirugías previas, etc. Con una gran simuladora que nos acompaña todos los días de nuestra vida: la inflamación. Somos animales multicelulares con un sistema inmune exquisito que por una o otra razón vivimos inflamados la mayor parte de nuestra vida. Por ejemplo el antígeno carcinoembrionario (ACE o CEA en inglés) uno de los marcadores usados en CancerSEEK se eleva, moderada o marcadamente, en colecistitis, hepatitis, pancreatitis, peritonitis y muchos casos de “itis” sin que esto signifique la presencia de un cáncer abdominal o pélvico.

¿Qué salida hay para este laberinto diagnóstico? Consultar habitualmente un profesional de la salud que conozca nuestra historia clínica personal y nos realice un examen físico detallado con pruebas diagnósticas correctamente usadas. No todo radica en buscarnos cánceres a la loca con un solo test.