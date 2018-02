Señor Ariel Avila, la Guajira merece respeto

“¿Por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en el tuyo?” (Lucas 6, 41).

En un artículo de autoría del señor Ariel Ávila Martínez, publicado en la revista Semana, denominado ¿Venezuelización o guajirización?, para irse lance en ristre contra Cambio Radical toca al departamento de la Guajira como ejemplo de corrupción de dicho partido, estigmatizándola más de lo hecho por el Gobierno y la prensa nacional.

Publicidad

Así que le preciso que la corrupción en la Guajira no es ni el 0.1% de la corrupción en Colombia, para la muestra les recordaré varios botones.

Con el respeto que usted y su departamento de Cundinamarca me merecen, debo recordarle que su departamento no ha sido todo apóstol del bien con respecto a ese temible flagelo de la corrupción. Le recordaré algunas perlitas:

Ahora bien, miremos los casos de corrupción y sobornos más sonados en el país en estos últimos años, que nada tuvieron que ver con el departamento de la Guajira ni guajiro alguno: Proceso 8.000, Dragacol, el Guavio, Interbolsa, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Foncolpuertos, la yidispolitica, Saludcoop, Agro Ingreso Seguro, Reficar, Fidupetrol, el cartel de los pañales, el cartel del papel higiénico, el cartel de las tutelas, el cartel de los cuadernos, el cartel de la toga, el carrusel de la contratación, el cartel de la hemofilia, el cartel del Sida, Odebrecht; y el fiscal anticorrupción. Estos sí son verdaderos casos de corrupción que usted no ha tocado. ¡Tóquelos! Y para poder atacar a los partidos de Cambio Radical y Centro Democrático como lo hace ver en su artículo, por favor, no tiene por qué tocar al departamento de la Guajira.

La sociedad civil del departamento de la Guajira tiene claro que han tratado de desquebrajar su dignidad, pero esta sigue incólume a pesar de los desafortunados esfuerzos del centralismo cachaco para estigmatizarlo. Usted como reconocido investigador debe ponerle la lupa a los casos de corrupción que arriba le he mencionado, a ver si están o no engavetados. Además, investigue también el aporte significativo que el departamento de la Guajira le ha hecho a la economía nacional a través de las explotaciones de sus recursos naturales no renovables por más de tres décadas como la sal, el carbón y el gas.

De otro lado, revise los impactos negativos que le han dejado y le dejarán esas explotaciones a la Guajira. De hecho, lo invitamos a la Guajira para que se nutra de la hospitalidad y la riqueza de su gente, a la vez para que encuentre un rincón de Colombia y del mundo donde el turismo es sano e inexplotado por el egoísmo centralista que mira solo a la Guajira para aprovecharse de sus riquezas.

Los guajiros todos le exigimos a usted no apropiarse del nombre del departamento para denigrar de él. Aproveche lo bueno de la Guajira, porque son mucho más las cosas buenas que las malas. Le comento que no me molesto porque usted haya tocado los casos de corrupción ocurridos en la Guajira, porque ya son refritos, claro que no los justifico; lo que incomoda es la insistencia de que permanezca en el tiempo ese estigma que el gobierno y la prensa nacional han venido impregnándole al departamento de la Guajira.

Si encuentras un error de sintaxis, redacción u ortográfico en el artículo, selecciónalo y presiona Shift + Enter o haz clic acá para informarnos. ¡Muchas gracias!