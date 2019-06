Semana y ‘Operación Silencio’

Después del escándalo desatado por la cancelación de la columna a Daniel Coronel a raíz de la crítica a sus directivos lanzada desde su tribuna por haber engavetado la publicación que les chiveó el New York Times, la revista Semana, después de reintegrarlo a su calificada nómina de columnistas, resurge de las cenizas con toda su carga informativa investigada y contrastada a profundidad, tal como nos acostumbró durante décadas, destapando escándalos como los del proceso 8000, la parapolítica, el carrusel de las contrataciones, etc.

Esta vez, en el informe Operación Silencio se refiere al tema de la investigación y persecución interna, con detector de mentiras incluido, que ordenada por la cúpula militar a los servicios de contrainteligencia del Ejército abrieron contra oficiales y suboficiales sospechosos de haber informado a periodistas del New York Time, Semana y otros medios acerca de las directrices enviadas a los comandantes de batallones para intensificar sus acciones contra grupos armados, aún a costa de dar de baja a población civil, con un rango de error hasta del 60% y con ayuda de grupos paramilitares. Lo peor es que la persecución a quienes consideran traicioneros y “sapos” incluyó seguimientos y amenazas de muerte a ellos y sus familiares cuyas rutinas diarias han filmado.

Aunque en la entrevista que le hacen al comandante del Ejército Nicacio Rodríguez, este intenta desvirtuar las acusaciones, en el fondo lo que se evidencia es la divergencia incubada desde tiempo atrás, entre oficiales partidarios de buscar una salida negociada al prolongado e irresoluto conflicto armado colombiano, y los ‘guerreros puros’, quienes sueñan con arrasar a los enemigos, no sólo a los armados, sino también a quienes consideran sus colaboradores civiles, entre los que incluyen a defensores de los Derechos Humanos, líderes sociales, estudiantiles, obreros, intelectuales, etc, que en el escenario político no estén de acuerdo con las posiciones de la línea dura del Centro Democrático, el partido con el que se sienten más identificados y en cuyo gobierno los promovieron a la cúpula militar, a pesar de haber sido investigados por su participación en los “falsos positivos”, y con su máximo dirigente Álvaro Uribe, quien desde que fue gobernador de Antioquia, promovió las Convivir, origen de las cuadrillas paramilitares de las AUC, y ha sido el más consecuente con esta posición que aprendió a combinar “todas las formas de lucha” que tanto le criticaban a las viejas guerrillas.

Convencidos de que por estar en la presidencia de los Estados Unidos y el Brasil los ultraderechistas Trump y Bolsonaro, el panorama mundial les favorecía para retornar a prácticas non sanctas, no contaron con el control que en la democracia de los Estados Unidos ejercen los sectores progresistas de los senadores y representantes del Partido Demócrata y la prestigiosa prensa independiente, como el New York Times, el Washington Post, la AP y medios de España como El País, además de gobernantes y políticos europeos que en su reciente visita a Europa, le jalaron las orejas al presidente Duque, por el reiterado incumplimiento a los acuerdos de paz con las Farc, algunos de cuyos programas están financiando, y su atropellada persecución a las altas Cortes y en especial a la JEP, a la que quieren acabar para que no se conozcan en detalle no sólo los crímenes de la guerrilla… también los de la cúpula militar, políticos y empresarios que trabajaron en llave con los paramilitares, tal como se evidencia en el informe que sobre el Bloque Calima de las AUC, en julio de 2018, publico en un libro de más de 700 páginas el Centro Nacional de Memoria Histórica, antes que en el gobierno de Duque cambiaran a sus integrantes y sin haber publicado aún el informe referente a los departamentos de Antioquia y Córdoba.

