Revelada la gravedad de la lesión de Lucumí en la selección; se perderá el juego con los ticos

Una de las grandes preocupaciones que dejó la victoria de la selección Colombia contra Paraguay en la Copa América, fue la sustitución de Jhon Lucumí en el minuto 26 de la primera parte del encuentro. Después de recibir un fuerte balonazo en una de sus piernas, el zaguero abandonó el terreno de juego y fue sustituido por Yerry Mina; y, aunque desde entonces dentro de la selección se había tenido cierto hermetismo por el estado de salud del jugador, en las últimas horas se conoció la gravedad de la lesión de Lucumí y si se perderá, al menos, los otros dos partidos que el equipo nacional tiene programados por la fase de grupos.

| Vea también: Así está la tabla de goleadores colombianos en la Copa América; Lucho se codea con históricos

Después de finalizado el compromiso con la selección guaraní, el cuerpo médico de la selección Colombia hizo los respectivos exámenes a John Lucumí y llegó a la conclusión que, aunque el golpe no es tan grave como parecía ser, lo cierto es que el futbolista debe estar en trabajo diferenciado durante estos días para intentar que su recuperación sea lo más pronta posible. Incluso, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, dio un parte de tranquilidad en los micrófonos de Caracol Radio, al afirmar que lo del defensor no es tan serio; pero que sí podría perderse el partidos contra Costa Rica.

“La situación es un poquito delicada pero confiamos en que el trabajo del cuerpo médico sea suficientemente efectivo para que vuelva lo más pronto posible. No sé si está descartado, evaluarán eso los médicos. De pronto, contra Costa Rica creo que no podrá estar”, fueron las palabras del dirigente deportivo en el medio radial, quien también confirmó que la presencia del futbolista en los próximos juegos depende de la evolución que tenga la recuperación.

Jhon Lucumi presenta una leve molestia en el femoral de su pierna izquierda.

El defensor central de 26 años que presentó una lesión en el debut vs Paraguay se perderá el partido de éste viernes vs Costa Rica



Se espera que esté para el partido vs. Brasil el martes. pic.twitter.com/TqINxdLI64