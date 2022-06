Sedes educativas en Cali en completo abandono

Por: Yeisson X |

junio 29, 2022

Así encontrará respuesta certera, razonable y contundente la Directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General de lo que ocurre con el FFIE y las sedes educativas en Cali.

Escribo esto a manera de una vaga e insípida columna de opinión, porque quería no publicar nada hasta tener toda la documentación para un reportaje completo; pero, debido a la provocación hecha por la directora de Vigilancia Fiscal de la Contraloría General, Adriana Lucía González Díaz me he debido poner en la penosa situación de exponerle las pruebas iniciales, concretas y actuales recogidas por mí en una de mis investigaciones.

Comenzaré a decir que, mediante Radicado No. 2022ER0089582 del 06-06-2022 la directora de Vigilancia Fiscal la cual ya fue mencionada me dijo que, “La Contraloría General de la República reconoce el aporte ciudadano cuando se tenga certeza y nos informe de un daño patrimonial al Estado, los soportes que así lo demuestren, el presunto o presuntos responsables de la gestión fiscal, eventos en los cuales realizaremos las funciones que por competencia constitucional y legal nos corresponde”. (Negrilla y subrayado propio).

En el que también me expresó que, “Es pertinente recordar que los mandatos de optimización que obligan a no abusar de los derechos [...] y deben ser respetados por todo nacional y extranjero en Colombia, razón por la cual, es adecuado que guarde cierta razonabilidad en sus solicitudes, pues de lo contrario se entorpece el normal desarrollo de las funciones estatales [...]”.

Pues, bien, en este momento, me dispongo a mencionar y evidenciar el sustento razonable que me solicitó la señora Adriana Lucía González para mi accionar; y es que el lector deberá saber que ella hace referencia a una indagación hecha por mí por una situación deplorable en más de 10 sedes educativas en la ciudad de Cali en la que podrían haberse perdido ya miles de millones de pesos en materia de infraestructura educativa.

Primero, quiero responder a la señora, que mi actuar se rige por principios de buena fe, pues quiero ayudar a este país, a esa sociedad tan golpeada y vilipendiada por acciones negligentes e ineficientes por las personas que ocupan los cargos administrativos en las instituciones estatales. En este caso, el de ustedes como Contraloría General.

Segundo, que ella podrá encontrar aquel sustento razonable que me solicita y casi que exige, en primer lugar, en las actas que los gestores territoriales del Pacífico a nombre del FFIE (Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa) llenaron y que ellos, un arquitecto a nombre de la Secretaría de Educación de Cali, varios contratistas, arquitectos, ingenieros y yo firmamos como producto de unas visitas a los colegios que estaban de una u otra manera a cargo a través del FFIE en la ciudad de Santiago de Cali.

De esas visitas hay múltiples registros que tienen a cargo las instituciones o dependencias ya mencionadas. Lo anterior, porque yo lo solicité así debido a una información preocupante que me compartió y firmó Constanza Alarcón Párraga, Viceministra de Educación Preescolar, Básica y Media en Colombia. De lo cual, ella también podrá confirmarle.

Tercero, en cuanto al reconocimiento de los aportes que con certeza informan de un daño patrimonial con los soportes que así lo demuestran, al menos en este caso, podrá verificarlos ella misma con gran facilidad junto con la Defensoría del Pueblo, Personería, Procuraduría, MinEducación y la misma Contraloría de un extenso y muy diciente documento que yo mismo les hice llegar (del cuál lo expuesto allí, resulta tan contundente que una sola de esas imágenes y situaciones, dirá ya por sí mismo más que mil palabras de ustedes a por cada una de ellas) debido a las visitas programadas con los sujetos mencionados en el segundo punto y que otorgó como fruto, los siguientes radicados: E-2022-332097, 2022-ER-341580, 20222450150702, 20220060342215321 y del que la misma Contraloría quedó con su respectivo radicado.

Cuarto, le digo a doña Lucía que mire la portada de esta nota, son fotografías hechas por mí hace unos días; en ellas se evidencia que varias de esas sedes educativas están abandonadas, otras en los que se aún después de seis años y con el dinero aprobado y ya parte del mismo invertido allí, aún no se inician labores u otra que se construyó mal de debe demoler desde sus cimientos y de los que puede obtener acceso en tiempo real y actual gracias a ese documento que les hice llegar, y que las múltiples y reiteradas pérdidas de tiempo y dinero en pésimas recontrataciones no lo parece suficiente para exponer que la misma solicitud de información que yo les hago es debido a una clara constatación de que las cosas se han hecho de muy mala manera. Esa es la cuestión principal.

Quinto, que una vez tenga el resto de información en mis manos, podrá observar la Directora la nota completa de dicha investigación publicada aquí o en cualquier otro medio. Y ella y alguno que otro colombiano podrá observar la magnitud de lo mismo.

De modo que, si de lo que encuentre en dicho documento le surge alguna duda; molestia, intriga o contra respuesta, la invito a que me lo haga llegar y/o saber. Ya sabe cómo contactarme.

Ahora bien, le digo a la contralora que si le parece muy complejo y difícil estar respondiendo mis solicitudes (que la jurisprudencia constitucional otorga y respalda, aún más en mi condición de periodista investigativo judicial), pues que hable y haga pública su incapacidad e inconformidad, para que alguien más por ahí, de los muchos y excelentemente bien preparados que abundan y que hasta sin empleo están, la reemplacen.

De los organismos de control de una sociedad tan mal gestionada como la nuestra, deberían estar a cargo la gente no solo excelente, sino extraordinaria.

Si usted no se siente parte de esa gente a la que me refiero, bien pueda pasar su carta de renuncia, una mejor sociedad se lo agradecería. Porque la labor de la Contraloría ha sido menos que mediocre e incipiente. De ustedes solo miradas y acciones de displicencia ha recibido Colombia. No nos perdemos de nada. Al menos, de nada bueno con ustedes en esos cargos allí.

Que tenga bien presente lo siguiente: si en el día su cargo le brinda la falsa sensación de orgullo y aspiración vana, pronto caerá la noche y será nada más que llanto. Porque si dirige su mirada hacia el horizonte, verá con claridad que me tiene a mí como destino irremediable.

Esto lo hago a manera de precedente, para que quién en materia de periodismo me quiera retar a que le demuestre con pruebas lo que hago o indago, será mejor que lo piense dos veces. Porque yo soy cómo una tormenta que impide cualquier intento de vuelo en pretensión y desdén para cualquiera que ocupe un cargo burocrático estatal.