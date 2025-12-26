Secretos y consejos para un mejor vivir

Aquí están unas ideas recopiladas a través del tiempo y que son oportunas para el inicio de un nuevo año. Estas ideas pretenden ayudarle a tener un mejor vivir, es decir mayor calidad de vida o lo que muchos llaman “felicidad”.
- Siempre enfóquese en el dar y no tanto en el recibir. Trae grandes satisfacciones.
- Arriésguese a amar con todo el corazón. Pueden herirlo pero en realidad es la única manera completa de vivir.
- No juzgue a los demás para que así los demás no lo hagan con usted. En vez de juzgar aprenda a escuchar y a entender otros puntos de vista. Esto es especialmente cierto en la vida con nuestros hijos.
- Cuídese a usted mismo. “La caridad siempre empieza por casa”.
- Viva una vida honorable e intachable. Esto deja la maravillosa “sensación del deber cumplido”. Con los años su familia y usted se sentirán muy orgullosos.
- Aprenda de sus errores. No deje que ningún error lo hunda, por el contrario que sea un motivo de aprendizaje. Solo así se progresa.
- Cuando cometa errores, haga lo imposible por corregirlo cuanto antes.
- Cultive amistades. La gente que se rodea de buenos amigos es más saludable y más feliz.
- Cuando no sepa que hacer, rece. Se sorprenderá como esto lo guiará a tomar decisiones acertadas.
- Viva el presente ya que el pasado quedó atrás y el futuro está por venir. Benjamín Franklin decía “La vida es lo que está sucediendo mientras usted hace planes para el futuro”.
- Tenga como propósito mantener una atmósfera amorosa en su casa. Asegúrese que el mensaje de amor llegue a sus hijos diariamente. Esto los ayuda a tener una mejor salud mental cuando crezcan.
- Piense antes de hablar. De esta manera no ofende ni dice palabras impulsivas por las cuales tendrá que pedir excusas después.
- Aprenda a disfrutar de cosas sencillas: un atardecer, un buen libro, una compañía amable, un dialogo interesante. Esto nos vuelve la vida más amena.
- Y recuerde que no conseguir lo que quiere es algunas veces lo mejor que le pueda pasar. Con el tiempo verá que esto es cierto.
- Tampoco olvide “agradecer todos los días” por todo lo bueno que sucede en su vida.
Es importante llenarnos de estos pensamientos positivos. Al fin y al cabo nuestros pensamientos son los gestores de nuestra realidad. Escojamos hoy buenos pensamientos y propósitos para así tener una mejor vida. ¡Buena Suerte!
