Secretos y consejos para un mejor vivir

Ideas para tener mejor calidad de vida o lo que muchos llaman “felicidad”

Aquí están unas ideas recopiladas a través del tiempo y que son oportunas para el inicio de un nuevo año. Estas ideas pretenden ayudarle a tener un mejor vivir, es decir mayor calidad de vida o lo que muchos llaman “felicidad”.

Siempre enfóquese en el dar y no tanto en el recibir. Trae grandes satisfacciones.

Arriésguese a amar con todo el corazón. Pueden herirlo pero en realidad es la única manera completa de vivir.

No juzgue a los demás para que así los demás no lo hagan con usted. En vez de juzgar aprenda a escuchar y a entender otros puntos de vista. Esto es especialmente cierto en la vida con nuestros hijos.

Cuídese a usted mismo. “La caridad siempre empieza por casa”.

Viva una vida honorable e intachable. Esto deja la maravillosa “sensación del deber cumplido”. Con los años su familia y usted se sentirán muy orgullosos.

Aprenda de sus errores. No deje que ningún error lo hunda, por el contrario que sea un motivo de aprendizaje. Solo así se progresa.

Cuando cometa errores, haga lo imposible por corregirlo cuanto antes.

Cultive amistades. La gente que se rodea de buenos amigos es más saludable y más feliz.

Cuando no sepa que hacer, rece. Se sorprenderá como esto lo guiará a tomar decisiones acertadas.

Viva el presente ya que el pasado quedó atrás y el futuro está por venir. Benjamín Franklin decía “La vida es lo que está sucediendo mientras usted hace planes para el futuro”.

Tenga como propósito mantener una atmósfera amorosa en su casa. Asegúrese que el mensaje de amor llegue a sus hijos diariamente. Esto los ayuda a tener una mejor salud mental cuando crezcan.

Piense antes de hablar. De esta manera no ofende ni dice palabras impulsivas por las cuales tendrá que pedir excusas después.

Aprenda a disfrutar de cosas sencillas: un atardecer, un buen libro, una compañía amable, un dialogo interesante. Esto nos vuelve la vida más amena.

Y recuerde que no conseguir lo que quiere es algunas veces lo mejor que le pueda pasar. Con el tiempo verá que esto es cierto.

Tampoco olvide “agradecer todos los días” por todo lo bueno que sucede en su vida.

Es importante llenarnos de estos pensamientos positivos. Al fin y al cabo nuestros pensamientos son los gestores de nuestra realidad. Escojamos hoy buenos pensamientos y propósitos para así tener una mejor vida. ¡Buena Suerte!

