Sebastián Rocca lanza Cimarrón: el álbum que reta al algoritmo de Meta y Google

Por: Sebastián Salamanca Paredes |

agosto 29, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Una de las voces más relevantes del hip hop colombiano escogió al Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella como el escenario para presentar, por primera vez en español, su nuevo álbum ‘Cimarrón’.

Proveniente de una familia de artistas colombianos, Rocca se destacó en el rap francés a principios de los años 90 con su grupo La Cliqua, plataforma desde la cual forjó su trayectoria como solista. Su álbum debut, Entre deux mondes, fue doble disco de oro en 1997, con ventas superiores a las 200,000 copias. Luego publicó Elevación, Le Calme sous la pluie, Bogotá París y Cimarrón.

Después de establecerse en Nueva York, Rocca cofundó el influyente grupo de rap latino Tres Coronas, que obtuvo una nominación al Latin Grammy en 2007 por su canción “Mi Tumbao”, incluida en el álbum Nuestra Cosa, marcando un hito en la historia del hip hop en español. Tras dos nuevos álbumes con Machete Music/Universal y una extensa gira mundial, Tres Coronas decidió tomarse un receso, permitiendo a Rocca reanudar su carrera en solitario.

El álbum Cimarrón es el séptimo lanzamiento en solitario de Rocca, presentado en dos versiones: español y francés; cada una con 17 pistas inéditas.Esta obra representa una fusión de dos mundos musicales, liderada por los productores Dj Duke y Rocca, una alquimia musical única que quedó plasmada en el disco pese a la trágica pérdida de Dj Duke durante la última etapa de mezcla. Al juntar el sonido del rap hardcore con las texturas modernas y los ritmos místicos de las percusiones colombianas y afrocubanas Yoruba, Cimarrón ofrece una experiencia sonora enriquecedora y diversa.

El disco trasciende las fronteras del hip hop, aunque al mismo tiempo junta lo ancestral y el presente en un mensaje de resistencia que tiene como principio la independencia y la libertad. Su propuesta musical, única y atemporal, se destaca por su rechazo a las tendencias contemporáneas del mainstream, mientras celebra las profundas herencias que conforman la cultura latinoamericana.

Cimarrón representa además el último legado musical dejado por Dj Duke antes de su partida, consolidándose como una obra de gran significado y trascendencia.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Rocca, bienvenido a Colombia. Cuéntenos, ¿Por qué volver a la esencia?

Rocca: Estamos viviendo una época miserable a nivel mundial, en muchos aspectos. Estamos llegando a un nivel de mediocridad muy triste que, si no abrimos los ojos con los algoritmos y con las dinámicas que están permeando la virtualidad, te conviertes en un esclavo moderno. Hay muchas personas que en este momento no están viendo, leyendo o escuchando cosas que les mueva el alma. Volver a la esencia es importante, lo puedes ver en la portada con las raíces de los manglares porque un árbol sin raíces poderosas no da buenos frutos y nosotros somos la consecuencia del árbol genealógico de nuestro país. Es triste saber que la historia de nuestro país ha estado marcada por revoluciones que hoy parecen estar mediadas por un like. Cimarrón es representación de todo eso.

Cuando llegó el Covid-19, empecé a trabajar sobre el cimarrón moderno, los esclavos modernos y cómo sobrevivir en este sistema que nos tiene controlados; que sabe lo que decimos, lo que vemos y en lo que gastamos. Este CD es una forma de contraatacar, por medio de la libertad y de las posibilidades que me da el arte.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): ¿Cómo le ha ido con el lanzamiento y la divulgación del mismo? ¿Qué retos hay en esta época digital donde la competencia es álgida y permeada por algoritmos?

Rocca: Estoy justamente en un acto de cimarronaje, porque el algoritmo de Meta y Google reconoce la palabra cimarrón como algo subversivo y, por tanto, me limita el alcance de las publicaciones. No lo puedo poner de forma conjunta ni mucho menos usar hashtags. Nos están controlando, por eso es necesario salirnos del molde y de evitar esas características dictatoriales que nos exige la música.

El cimarronaje es el 50% del concepto del álbum y el otro 50% es la espiritualidad. Por eso, decidí empezar el álbum con una mollumba, un canto que hace homenaje a los muertos, como un acto de reconocer a los que estuvieron antes que nosotros y los que delimitaron nuestro adn para que nosotros seamos lo que somos. Reconociendo a nuestros ancestros, abro los ojos, tengo la espiritualidad suficiente y me doy cuenta que soy un esclavo moderno. Empieza la canción, salgo de la plantación, me escapo de la norma y me vuelvo un cimarrón; es decir, un hombre libre. Cuando me doy cuenta de lo que soy, como hombre libre y con espiritualidad, me doy cuenta que este sistema no me conviene y empieza el disco.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): El uso de los tambores es una constante en el disco. De alguna forma, me complementa esa noción de poder que está presente en la emancipación del cimarrón. ¿Qué relación guarda este instrumento con la esencia del disco?

Rocca: Estamos amplificando un bombo, un beat, y unos compases rítmicos que se complementan con las rimas; como una suerte de brillo que permite exaltar la esencia de la música ancestral y de la cosmología de instrumentos autóctonos. Todo ello hace que el disco suene con un alma ancestral y con un componente fundamental: que es grabado en formato análogo.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): De hecho, este álbum está no solo con esas características, sino que también presenta un mismo concepto para dos públicos diferentes: los de habla hispana y los franceses. ¿Cómo fue el proceso de llevar la misma idea de álbum para estos públicos?

Rocca: Es algo que laboralmente no vuelvo a hacer, es mucho trabajo y el algoritmo no lo reconoce. Los títulos tienen el mismo nombre y la misma instrumentalización, pero el algoritmo parece que tiene un bug y no permite mostrar a diferentes audiencias el contenido. La verdad, no lo vuelvo a hacer, entendí que la era digital tiene sus limitaciones

Este disco fue grabado con DJ Luke, quien lastimosamente falleció cuando llevábamos el 80% del álbum, y fue por él que lo canté en francés porque al comienzo solo iba a ser en español. Pero, él me convenció´y me dijo ‘¿otro álbum en español? Estoy con la mejor pluma del rap francés y el contexto me permitió hacerlo, ya que tanto en Francia como en Colombia se estaban gestando manifestaciones de diferente tipo. Enseguida, grabé y lo adapté, con la salvedad que en Francés tiene un significado diferente al de español. ¿Por qué?

Siempre me pareció muy raro que en París las personas migrantes no hablen su idioma de origen, la pierden por hablar francés y se adaptan a sus creencias. Lo peor de todo es que los tratan como si fuera un ciudadano de quinta categoría, solo se acuerdan de ellos cuando hacen un gol en los mundiales. Yo crecí en ese ambiente y este álbum está dedicado también a los hijos de los africanos migrantes para que vuelvan a sus raíces y adaptándolas al sistema francés.

En español, el homenaje es a las raíces indígenas, criollas, españolas, africanas y árabes que llegaron a Colombia y Suramérica. El lenguaje, el estilo y la intención cambia en función del idioma y quise demostrar eso en estos dos productos musicales, que no están lejos de demostrar la resistencia de nuestros antepasados ante la opresión.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Roca, desde el 97 usted ha hablado sobre su experiencia viviendo entre esos dos mundos y en este álbum profundiza de ello en la canción Como un Imán…

Rocca: Sí, de hecho, todo lo que digo en la canción es verdad. Es la historia de un man que llegó a Colombia pensando que todos éramos malandros y lo cachetearon en la costa por huevón. Tras del hecho me llama y me dice que le ayude con una vuelta. Yo no sé de qué hablaba ese huevón y me indignó. Esa canción está dedicada a todos esos que creen que Colombia es el reflejo de la violencia, se equivocan.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Roca, tú comenzaste en el género hace décadas, cuando no había internet y todo era del voz a voz. Así nació Tres Coronas y tu carera como solista. ¿cómo ves la escena en este momento?

Rocca: En pleno cimarronaje. Hemos estado boicoteados, nos han robado, explotado y puesto de lado. Tú ves un reggaetonero y está vestido como un rapero, pero no tiene nada del género nuestro. Nos quitaron todos los códigos, nos han intentado chupar todo lo que han podido, pero aquí seguimos vigentes. El hip hop en Colombia es un acto de resistencia, manteniendo su esencia, a pesar de todas las barreras sociales y comerciales que se han presentado. Aunque ha habido avances, estamos en un proceso que no nos ha permitido tener emisoras de rap y, hasta ahora, se está visibilizando los festivales que hay en diferentes territorios del país.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Aprovechando ese contexto, tú que has estado en ambos mundos, has visto de primera mano que se puede vivir de la música y de la pasión por el género. Pero, ¿qué consejo le darías a las promesas que están buscando nuevas oportunidades?

Rocca: Desafortunadamente en Colombia hay varios géneros que en la historia de nuestro país han recibido una inyección de plata ni la berraca, pero el rap se ha mantenido al margen de todo eso. Talento hay, pero hace falta dinero. Cosa que no pasa con otros géneros que son tendencia y fast food, que basan su experiencia en coreografías mediocres de TikTok. Es muy complicado competir contra esa industria que inyecta 2 millón de dólares para un sencillo y dejan a los demás artistas al margen, porque se destaca la economía sobre la música. Aunque tenga el mejor álbum del año, al otro lado hay un artista que gasta dinero para estar en la playlist, en toda la movida y una contrapayola para anular a la competencia.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): El panorama es complicado para muchos artistas y con un país que tiene muchos retos en varios frentes…

Rocca: sí, es muy complicado. De hecho, antes de la promoción del álbum ‘Cimarrón’ yo estuve en varias escuelas de sectores desfavorecidos en Bogotá compartiendo con las personas una campaña que se llamó ‘El barrio es cimarrón’, ahí hablamos con los pelaos sobre sus realidades; sin monólogos. Es increíble que algunos chicos nos cuenten que en sus escuelas, desde el año 2012, no se enseña geografía ni historia, ni del mundo ni la de Colombia. Están delegando todo ese proceso formativo a las universidades y para eso hay que tener plata o ser muy buen estudiante y sabemos que, de entrada, no todo el mundo va a tener esa posibilidad.

Cuando aprendemos historia vemos las grandes familias que han dominado la economía del país y que han relegado esos conocimientos a unos pocos, aislando la importancia de la esencia y las raíces; del cimarronaje.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Un concepto que está anclado a la cultura palenquera y a nuestros descendientes africanos…

Rocca: Sí, así es y es triste que no todo el mundo sepa eso. Salvo por unos cuantos padres que les enseñaron historia a sus hijos, gran aparte de los niños no sabía la palabra cimarronaje, por ejemplo. Entonces, el nivel social determina el nivel intelectual y las capacidades que tienes para recibir información. Por eso, la música mala es el reflejo de la mediocridad que hay en la sociedad.

A finales del siglo pasado, estaba Fania expandiendo todo su repertorio por el mundo, los movimientos panafricanos, los Rolling Stone en Estados Unidos, entre otros. Era una época que era culturalmente rica. Dime lo que escuchas, lo que comes y te diré quién eres.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): De hecho, ahora que lo comentas. Ustedes, con Tres Coronas, lograron crear una orquesta al rededor de ustedes. Fueron pioneros en el género…

Rocca: Sí, así fue porque la industria urbana en Nueva York estaba dominada por el reggaeton y no había espacio para todos. De ahí fue que yo tuve la idea de montar una banda en Francia y nos fuimos un año de gira por diferentes partes de Europa y Africa porque si no no sobrevivíamos. En Estados Unidos era algo como: ¿Usted es boricua? ¿Canta reggaeton? Y yo no me iba a dejar adiestrar a esos caminos. Decidí cambiar de rumbo y me trajo buenos aprendizajes, tomando a la música como mi arma; así como Fela Kuti. En todos estos años en el género siempre he tenido una línea clara desde el inicio y no pueden decir que es apropiación cultural, porque sigo haciendo lo que empecé cuando era niño.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): De ahí viene el apodo de Rocca, El Original…

Rocca: Así es, ese apodo me lo pusieron en París porque muchos empezaron a copiar mi estilo en los 90’s, cuando yo lancé mi primer álbum. De un momento a otro, aparecieron como 20 o 50 roccas, personas que querían tratar de cantar como yo y los locutores de ese entonces decían en los eventos: aquí está Rocca, el original. Este apodo viene de la gente, de la calle.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Y fue la misma gente la que lo convocó a Hip Hop al parque 2019…

Rocca: Fue una maravillosa experiencia, tuvimos la oportunidad de cerrar el festival y fue un encuentro muy bonito con Poncho. Pero, nos dimos cuenta de que solo estábamos cantando canciones viejas y empezamos a prender la maquinaria. De ahí sacamos el disco Nueva Era, que es del 2020 y entramos a la era digital. Estamos aprendiendo, poco a poco de cómo funciona, porque claro, hace 4 años no teníamos ni una página de Facebook, YouTube o música nuestra en Spotify. Ahora, resulta, que sacó un álbum que se llama Cimarrón y el algoritmo lo castiga porque la palabra no es bien recibida. No, pues, el próximo año tendré que llamar el álbum La vida es hermosa o Son todos hermosos y seguro tengo un algoritmo ni el berraco.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Rocca, no puedo cerrar esta entrevista sin antes preguntarte por la historia sobre cómo empezó la intro del álbum…

Rocca: Estaba con DJ Duke en un bus de gira en Francia. Duke armaba las pistas y me tiró una pista, con piano y un toque de blues. Enseguida, llegó a mi cabeza el concepto de cimarrón, como un paralelo que conectaba varias realidades en Estados Unidos, Francia y Colombia. El blues en Norteamérica es el bullerengue o la cumbia de acá. Ese sonido es único y lo podemos escuchar en este nuevo álbum.

Sebastián Salamanca Paredes (S.S.P.): Para finalizar, comentaste que no harías un álbum entre dos idiomas de nuevo. Pero, del sencillo más popular en Spotify: Les jeunes de l’universe?

Rocca: No creo, ese era el Rocca del pasado. Ahora, me expreso mejor y tengo una letra más pulida. Claro, la esencia está ahí, hace parte de mi adn, le tengo mucho cariño al tema, pero he evolucionado como artista. La vida me ha dado tantas lecciones que ya no pienso igual y creo que la esencia está en que se grabó así.

