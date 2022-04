¿Se viene la debacle final de Netflix?

En el primer trimestre la plataforma ha perdido 200 mil usuarios. La caída en bolsa es absoluta y los contenidos no atrapan. Es la tormenta perfecta

Los usuarios de Netflix estaban esperando una fecha como la de este martes 19 de abril ya que, una de sus joyas, Better call Saul en su temporada final. En las últimas semanas los estrenos no han sido tan rutilantes. Las películas, como La Burbuja, no han estado a la altura de lo esperado. HBO max, su rival directo, está mostrando un poderío que asusta a los usuarios de la que es hasta ahora la más importante de las plataformas.

Sin embargo se pasan días difíciles. En el primer semestre del 2022 Netflix ha reportado la pérdida de 200 mil usuarios que han dejado la plataforma cansados de lo mismo. Según Bloomberg la acción de Netflix ha caído en un 19% en las últimas semanas. No conseguir la estatuilla a la mejor película del año como esperaba en los Oscar con El poder del perro, han deteriorado además la confianza de la gente. Se vienen días oscuros para Netflix.

