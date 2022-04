¿Se va a quedar pegado por tener sexo en Semana Santa? ¿Es pecado?

.Publicidad.

Hay historias que dicen que las personas que mantengan relaciones sexuales durante la Semana Santa es un pecado mayor que Dios castiga con el dejar pegados de las partes íntimas a las parejas pecadoras. El riego muchos lo corren.

Pero ¡ojo! En ninguna parte de la Biblia ni del catolicismo ni de las sagradas escrituras está escrito que tener sexo durante la semana en la que se celebra la Semana Santa sea pecado ni tampoco están escritos en algún lugar las consecuencias específicas por cada pecado cometido.

-Publicidad.-

Ningún papa de la iglesia católica ha prohibido las relaciones sexuales durante alguna fecha específica en el año. Para la iglesia de San Pedro el sexo sí es pecado si es por fuera del matrimonio, pre o extramatrimonial.

El quedarse pegado y otros mitos, como el convertirse en pez o en un mico en Semana Santa, un tema cultural que se ha transmitido de generación en generación, dicho principalmente por abuelos.

Publicidad.

Algunos reportes médicos han explicado que el quedarse pegado de las partes íntimas sí puede llegar a ocurrir y que se debe a una condición física llamada 'penis captivus', que consiste en el engrosamiento del pene cuando está dentro de la vagina la cual tiende hinchar sus músculos durante el orgasmo, causando un atascamiento del pene.

Si la pregunta es, ¿Es pecado tener sexo en Semana Santa? La respuesta es, no. Y si la otra pregunta es: ¿Me puedo quedar pegado por tener sexo en Semana Santa? La respuesta es No. Así que tranquilos, a hacer el amor y no la guerra.