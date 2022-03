¿Se unirá la mancha salmón de Fuerza Ciudadana al Pacto Histórico?

Fuerza Ciudadana no está contra el Pacto histórico; es un aliado más a la candidatura de Petro, no obstante, al carecer de personería jurídica no podía unirse

Por: Esteban Andrés Abada Tapia |

marzo 11, 2022

Por estos días es común ver a congresistas y políticos abrazándose con todo el mundo, estrechando manos, montando mototaxis, comiendo en las calles, sentándose en los andenes, bailando, cantando o como diría un ‘célebre’ candidato de Córdoba posando como el colágeno de la política.

Son los mismos candidatos o políticos que hace poco desde el Congreso o las calles apoyaron la nefasta reforma tributaria de Carrasquilla, votaron NO en la moción de censura contra Karen Abudinen y, además, estuvieron en contra del paro 2021, en ese entonces procuraron a toda costa menoscabar las razones del pueblo colombiano y desdibujar la lucha social.

Es decir, son gente sin escrúpulos ni vergüenza que a toda costa quieren mantenerse en el poder para que sus negocios desde el Estado no se vean trastocados por otras formas de ver y pensar la política nacional.

En ese orden de ideas, vale la pena dirigir la mirada hacia los movimientos alternativos que desde los territorios hoy sudan la camiseta y proyectan sus posiciones políticas más allá de sus círculos propios.

Es el caso de Fuerza Ciudadana, un movimiento político que nació producto de la valentía y tenacidad y que sin miramientos se dispuso cambiar la realidad de su departamento, y ahí están las pruebas, presentes en la transformación de la Universidad del Magdalena, en los cambios que se han generado en Santa Marta luego de dos periodos y medio de alcaldes de este movimiento y en el Magdalena muy a pesar de las trabas que el Gobierno nacional ha impuesto a los procesos de la gobernación de Caicedo.

Y es que, si miramos bien, el fenómeno de Fuerza Ciudadana llegó para quedarse, hoy se tiene una lista al Senado de la República enormemente plural, llena de líderes regionales que desde antes han trabajado por un cambio del país y sus regiones, gente común y corriente, como usted y como yo, nada que ver con el clasismo y oportunismo de las clases tradicionales.

Líderes del pueblo y de sectores vulnerados por el Estado a lo largo de la historia, representantes de etnias, culturas urbanas, sectores sociales y clases trabajadoras, ejemplo de ello son: Rafael Martínez, exalcalde de Santa Marta y cofundador de Fuerza Ciudadana; Hollman Moris, periodista sin miedo y compañero de lucha de Gustavo Petro; Gilberto Tobón, quien desde sus análisis políticos virales ha hecho claridad a problemas del país que pocos se atreven a dejar en claro; Luis Yalanda en representación del pueblo Misak y su lucha histórica; Ana Dalia Gómez en representación de la comunidad rom en Colombia; Adolfo Ordóñez que estuvo en la lista de los decentes y representa a los mototaxis de Sincelejo y Sucre; Rafael Mota activista reconocido en redes por su acérrima oposición al clan Char en Barranquilla y quien también estuvo en la lista de los decentes; Dayanara Salas mujer trans y líder de la lucha LGBTI en Colombia; Dángela Maestre con su apuesta de transformación para el Cesar…

Es, por tanto, una lista al Congreso que no solo se pelea la búsqueda de un umbral para alcanzar la personería jurídica, sino que lucha por lograr la consolidación de un movimiento político que permita el empoderamiento de los líderes en las regiones, que permita que aquellos acallados por la violencia y la politiquería, por fin tengan la voz que les pertenece por derecho propio y eleven sobre el plano nacional su digna causa por la justicia social que tanto le ha faltado a Colombia.

Ahora bien, muchos dirán ¿Por qué no unificarnos todos en torno al Pacto Histórico? La respuesta a ello es fácil: el Pacto Histórico no ofrece la posibilidad de crecimiento político que muchos sectores del país necesitan, y ello no es un error, puesto que la prioridad del pacto es la consolidación de un Congreso que permita gobernabilidad a la posible presidencia de Gustavo Petro, en ese sentido, ni Petro ni el Pacto se equivocaron al hacer la lista cerrada, era la estrategia política que se necesitaba para garantizar unos mínimos de elegibilidad.

Y es aquí donde debe quedar claro: Fuerza Ciudadana no está contra el Pacto histórico, por el contrario, es un aliado más a la candidatura de Gustavo Petro, no obstante, al carecer de personería jurídica no podía circunscribirse al pacto y optó también por la decisión adecuada: armar su propia lista (abierta) y procurar su consolidación como movimiento nacional.

No olvidemos que Gustavo Petro necesita que el Congreso lo respalde para llevar a cabo las reformas que se pretenden, pero también se necesita en las regiones líderes representativos (ojalá electos por voto popular), alejados de las castas politiqueras, que puedan adaptar las reformas nacionales a las realidades locales.

Así, el Pacto se concentra en la gobernabilidad desde el Congreso, y Fuerza hace lo propio en función de las regiones, trabajos complementarios entre sí.

Por ello, afirmo que pronto veremos las camisetas salmón llenando calles, plazas, parques y demás en compañía de la gente del Pacto Histórico, juntos por lograr que Petro llegue a la presidencia de la república.

Es que, ya hemos visto esas camisetas salmón por todas partes en la campaña de los candidatos al senado de Fuerza Ciudadana, y la seguiremos viendo no solo para las presidenciales, sino también para las locales de 2023 y mucho más allá, puesto que, como movida por la brisa salitrosa del mar, desde la bahía de Santa Marta se mete al resto del caribe y el país una mancha salmón que promete ser el fenómeno político de las próximas elecciones legislativas.

Una mancha salmón que es el producto de la esperanza que ha logrado calar en la gente que conoce el trabajo y que aspira a replicarlo en el país. Ojalá, las cosas se den de la mejor manera y esta Fuerza Ciudadana siga creciendo como una fuerza del cambio… imparable.