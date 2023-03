.Publicidad.

Para nadie es un secreto que Carolina Cruz es una de las presentadoras no tan queridas en las redes sociales. Hace algunos meses, la mujer estuvo envuelta en una polémica debido a un hecho sucedido durante el programa 'Día a día', donde una invitada se desmayó y ella no hizo absolutamente nada. Pues este no fue el único episodio en el que la mujer se comportó de esta manera. Algunos programas después, la mujer hizo algo similar con César Escola, quien derramó algo de café y ella ni lo ayudó.

Si algún día me desmayo, espero que no sea al lado de Carolina Cruz pic.twitter.com/2P29I3S8TN — Nicolás López (@nicolasslopez) October 13, 2022

Sin embargo, ahora Carolina Cruz vuelve a desatar una polémica por unas declaraciones dadas en 'Día a día'. Y es que, en pleno programa, la mujer empezó a dar su opinión respecto a la explantación que se realizan las mujeres. Aseguró que este tipo de procedimientos se convirtieron en moda y ahora muchas mujeres solo se someten a esto por seguir lo que dicen personas influyentes. Pues creen que por medio de este, podrán superar problemas como la depresión u otro tipo de situaciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Más Rechismes (@masrechismes)

Aún así, esto no fue lo más delicado de la situación, pues entre sus comentarios dijo "se sacó las puchecas, quedó como un hombre, así plana como una pared". Un comentario que además de sonar muy petulante, no fue dicho con las palabras correctas durante 'Día a día'. En el mismo set se encontraba Alejandra Giraldo, quien recientemente tuvo que someterse a este procedimiento y quien no dudo para refutar lo dicho por Carolina Cruz. Incluso llegó a comentar que no se debía tomar el tema a la ligera.

