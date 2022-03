Se quisieron aprovechar de él: la furia de Egan Bernal contra ponqué Ramo

.Publicidad.

En plena recuperación de su terrible accidente que ocurrió el 21 de enero, cuando se estrelló contra un bus mientras entrenaba por las carreteras de Cundinamarca, Egan Bernal se refirió a lo que sucedió con su imágen, la cual siente abusada después de que Ponqué Ramo sacara su barra de chocolate Egansito. En un principio el ciclista no se había manifestado ya que le parecía que dar su imágen para la campaña era digno de nobleza. Pero al ver que se estaban lucrando con ella el pedalista dijo no más y, en este comunicado, expresó toda su furia:

Por medio del siguiente mensaje, quiero expresar mi inconformidad hacia Ramo y su publicidad: 'Egansito'. Aunque lo entiendo, y agradezco como un homenaje no contaba con mi autorización o la de mi equipo.

Hace 10 meses, después de estar al aire la campaña, se comunicaron con nosotros para resarcir su error. Propusimos su colaboración a un proyecto de ciclistas en formación que es apoyado por nosotros. Teniendo en cuenta su publicidad, donde se expresa 'orgullo' hacia el ciclismo, nos pareció una buena forma de apoyar el deporte. Tratamos de llegar a un acuerdo, pero el equipo de Ramo aún sigue sin contestar, dando largas y ofreciendo algo, como por salir del paso. Lo siento como una falta de respeto.

No les pedí la ayuda para mí, no busqué beneficiarme, de hecho traté de evitar el tener que publicar. Lo único que quise fue su apoyo a un grupo de deportistas con mucho talento para que en futuro podamos tener muchos 'Egansitos' y que, por fin, con autoridad moral, puedan aprovechar lo cosechado y no con oportunismos.

Qué tristeza... llegamos al punto en que Ramo queda con mala imagen y el grupo de niños que apoyamos se quedan sin una oportunidad de patrocinio.