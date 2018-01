Se queda corta la atención sobre anticoncepción en Colombia

Vivir en la costa de mi Colombia me permitió entender los cuentos de mi madre, su espontaneidad y la alegría que siempre la mueven. También entendí que el servicio de salud sexual y reproductiva de mi país no nos beneficia a las mujeres para organizar nuestro proyecto de vida, porque ser madres es un proyecto de vida que se decide y no debería darse por accidente. Es un servicio ineficiencia y prejuiciado. Para explicarlo quiero contarles esta historia.

Una de mis amigas más jóvenes, después de mucho tiempo de conversación para vencer temores y dado su misma condición afectiva y proyecto de vida, decide acercarse al ginecólogo para asesorarse en cuanto a los métodos de anticoncepción y la implementación de alguno de ellos. Hace uso de su EPS y por supuesto, luego de varias semanas de espera primero la remiten con el médico general. Ella le explica las razones por las cuales hace la cita y lo primero que este “profesional de la salud” le dice es que él no le puede formular nada porque ella es joven y seguramente no tiene una pareja estable, entonces que utilizara condón. ¿Por qué este señor cree que una mujer joven no tiene el derecho a cuidar de su propia salud sexual, sin importar cuales sean sus vínculos de pareja? La respuesta es el machismo y todo el prejuicio alrededor de la sexualidad femenina. Si existieran los métodos de planificación masculina, más allá del condón, ¿será que la misma respuesta le daría a un hombre?

Seguidamente, mi amiga le expone que mucho ha sido el tiempo para que ella pudiera tener esa cita y que tenía el derecho de que le fuera prestado el servicio solicitado. Al final, él accede y le manda unos exámenes de diagnóstico para posteriormente ser atendida por el ginecólogo. Bien, ella sale a sacar las citas, cada una con una IPS diferente, una de ellas se la dan para dentro de un mes y en las otras ni siquiera ha sido agendada. Es decir, para que el médico le pueda indicar cuál es el método anticonceptivo que puede utilizar tiene que esperar 3 meses o más. Dado este largo tiempo de espera, mi amiga se informa con otras amigas de un método a utilizar, se dirige a otra institución para que le sea colocado, pero ahí no acceden porque no tiene receta médica. Vale la pena decir que años previos una persona que trabaja en esta institución le había dicho que lo mejor era mantener la virginidad.

Bajo esta lógica tan inoperante y prejuiciada del sistema de salud se promueve que las mujeres no disfrutemos de nuestra vida sexual en plenitud. Mi amiga es una mujer profesional y tuvo los elementos para refutar la posición prejuiciada del médico, me pregunto ¿qué ocurre con las mujeres que aún tienen el temor de abordar el tema y dan con ese tipo de “profesionales de la salud”?

En contraste yo, una mujer ya en la adultez, me acerco al ginecólogo de mi EPS (otra vez, luego de 2 meses en que me dieron la cita) para solicitar un cambio del mismo. El “profesional” que me atiende no tiene ni idea del tipo de dispositivo que utilizo, porque básicamente me toco explicarle cómo funcionaba y me manda exámenes que me entregan en un mes después (la historia se repite). Mi decisión fue pagar un médico particular para poder hacer cambio de mi dispositivo, dado que su tiempo útil había terminado. ¿Qué hubiese ocurrido si no hubiera tenido los medios económicos para realizar esta intervención?

El servicio médico de anticoncepción y salud sexual femenina requiere de cortos tiempos de respuesta y profesionales que realmente puedan brindar un servicio de asesoramiento libre de prejuicios. Sobre los cuerpos de las mujeres las únicas que toman decisiones somos nosotras, las mujeres.

