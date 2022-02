¿Se peleó con James? La verdadera razón por la que Dorlan Pabón nunca volvió a la selección

.Publicidad.

Dorlan Pabon era titular indiscutido cuando empezaron las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014. Fue titular en los pocos partidos que estuvo Leonel Álvarez al mando, y luego con la llegada de Pékerman también fue tenido en cuenta por el argentino en sus primeros partidos, hasta que cometió el pecado de quitarle un tiro libre a James Rodríguez en la derrota 1-0 contra Ecuador.

Quitarle ese tiro libre a James fue la sentencia de Dorlan en la tricolor. Pese a seguir manteniendo buen nivel, nunca más volvió a ser tenido en cuenta por Pékerman para la selección, y se alimentaron los rumores de que esa pelea con James fue el detonante. Casi 10 años después por fin Dorlan aclaró la situación que en aquel momento lo sacó del equipo.

En el programa Planeta Fútbol de Antena 2, el actual jugador de Nacional contó que eso no fue así. "No he tenido problema con James. Todos se quedaron con la imagen de lo que pasó en Ecuador, pero eso no fue nada, nunca peleé con un jugador, era más por el estilo del técnico que no volví".

Así, Dorlan responsabiliza a Pékerman de su borrada de la tricolor y dejó claro que nunca tuvo ningún problema con James. Siempre se le cuestionaron al argentino varias convocatorias y la ausencia de jugadores que vivían su mejor momento, y Dorlan era uno de ellos. "No era del gusto del técnico. Estuve en mi mejor momento en México, salí goleador y nunca me volvieron a llamar".

