“Se llamaban los Billis de Unicentro”: Parchar en la nostalgia

Por: Mateo Duarte del Castillo |

julio 12, 2022

La nostalgia es un referente, una constante que tenemos los humanos de mirar hacia atrás. El renacimiento bebía de los griegos y todo lo Neo-Greco-Romano es esa constante de recordar y adaptarlo a su tiempo correspondiente.

Entonces esa hipertendencia de ahora con la década de los ochenta es entendible por lo anteriormente explicado, pero le agregamos que los niños de los ochenta que ahora ocupan cargos de poder han sabido monetizar los productos culturales de su infancia de una manera casi fetichista (Stranger things, It etc), tal vez como respuesta a un presente donde no se sienten cómodos. Y los cuarentones/cincuentones del mundo occidental compran y devoran toda esa estética cueste lo que cueste.

Facebook ha servido para armar miles de grupos sobre los ochentas y sus integrantes son felices conversando y compartiendo memes, trailers de series y videos musicales. Y en Colombia uno de ellos, Felipe Mercado, empezó a escribir sus vivencias en esa red a manera de blog sobre una pandilla de esa época en Unicentro: Los Billis.

Tengo entendido que Felipe al escribir esos recuerdos no tenía ninguna intención de monetizar o recibir nada a cambio, únicamente likes y comentarios, pero estaban tan amenamente escritos que se viralizaron y fueron leídos por la gente de Planeta editores quienes vieron en esos estados de Facebook que ahí había un libro en potencia.

La progresión de la historia contada en 224 páginas es atrapante por el romanticismo con que empieza: la creación y expansión del norte de Bogotá, el nacimiento de la clase media-alta, el descubrimiento y la exploración de los pelados de saber que hay más allá de lo conocido para ellos montados en su burra(bicicleta de cross), como encuentran ese lugar mágico (Unicentro) y se van apropiando de él. Después empiezan a formarse los parches.

Algo así como el grupo de Stranger Things parchando en el Mall de Hawkins. Pero la cosa se pone Colombiana y real cuando y aparecen las drogas, las peleas y los atracos. Todo se vuelve un arte: Como bailar, como pelear, hacer piruetas con la burra, drogarse y levantarse las jóvenes del parche. (Recomiendo para mirar que no solo ocurrió acá en Colombia sino también en México ese fenómeno, la canción “más vale cholo que mal acompañado de Molotov”)

El libro no solo es entretenimiento, es historia, es nostalgia y es el testimonio de un sobreviviente que cuenta el cuento por los que murieron por sobredosis o peleas ya no a puño limpio sino por puñaladas o disparos. Su asombrosa descriptividad la deja servida en bandeja de plata para un producto audiovisual (serie o Película).

No es nostalgia para enriquecerse y comprar muñequitos de Billis en unos años, es honestidad pura y pues claro, para los que vivimos más o menos esa época la identificación es inmediata. (Yo fui habitante de las primeras casas en Santa Bárbara y jugábamos con mi Abuelo paterno a adivinar las marcas de los carros que pasaban, se podía porque pasaba uno cada 5 minutos). Ojalá también haya esa identificación en los nuevos parches que se están formando hoy en Bogotá alrededor de Centros Comerciales,( bueno, miren a ver como hacen para que cojan un libro a esa edad) pero lo que quiero decir es que la historia se repite.

Por último pero no menos importante es pedir por medio de este espacio, casi que de rodillas: No le muestren el libro a Dago García o veremos el año entrante a Amparito Grisales con copete Alf, botines Reebok blancos y minifalda rosada estelarizar: Mi novio es un Billi o De paseo con los Billis parte 1 Diciembre 25, solo en cines.