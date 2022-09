¿Se le está acabando la fiesta a Aída Victoria Merlano? Piden 17 años de cárcel para ella

.Publicidad.

En un mar de lágrimas, Aída Victoria Merlano recibió la decisión del Juzgado 20 de conocimiento de Bogotá de condenarla por la fuga de su madre Aida Merlano. Como es bien sabido, la exsenadora se escapó de un consultorio odontológico en octubre de 2018, en lo que significó el escape del año para muchos portales de información.

Pues según la investigación, Aída Victoria Merlano tenía conocimiento de lo que su madre iba a hacer ese día, y por eso fue sentenciada por favorecimiento de fuga, además de uso de menores para comisión de delitos. En un principio se habló de 4 años; pero la influencer salió a desmentir dicha afirmación y aseguró que serían muchos más.

“Sí, me condenaron hace unas horas. A diferencia de lo que la gente puede pensar que son cuatro años, o que es un delito en el que no me van a dar cárcel o que me van a dar casa por cárcel, lo que pide realmente la Fiscalía son 17 años sin acceso a casa por cárcel” fueron las palabras de Aída Victoria Merlano en su cuenta de Instagram.

Así mismo, su abogado también se refirió a la condena y aseguró que es inaceptable y que confía plenamente en la inocencia de su cliente.

La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) September 6, 2022

Ahora bien, desde Venezuela, su madre Aida Merlano también habló sobre la sentencia, y ratificó que su hija Aída Victoria no tenía conocimiento, ni fue cómplice de su fuga.