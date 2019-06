Se le enreda el camino a Everth Bustamante para llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

El presidente Iván Duque está empeñado en que Everth Bustamante sea comisionado de Colombia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington; sin embargo, un panel independiente de expertos de la American University aseguró que Bustamante, quien fue senador del uribismo en el periodo pasado, no tiene las credenciales para llegar al puesto. Desde hace meses se viene cocinando el asunto en la capital norteamericana, pero según el panel que analizó la hoja de vida de todos los candidatos, Bustamante no tiene los conocimientos suficientes en Derechos Humanos y tampoco demostró independencia e imparcialidad. Aunque su postulación aún no está completamente descartada, resulta muy probable que su nombre no salga elegido el próximo 26 de junio cuando se lleve a cabo la próxima asamblea general de la OEA que se realizará en Medellín.

