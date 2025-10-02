¿Se la juega el Pacto Histórico con Cepeda y Corcho para frenar a Quintero?

La izquierda colombiana afina su estrategia: el 26 de octubre Cepeda, Corcho y Quintero medirán fuerzas en la consulta presidencial del Pacto Histórico

A pesar de las vueltas y revueltas de la semana pasada, la consulta presidencial del Pacto Histórico parece que ya entró en tierra derecha, después de haber pasado una curva cerrada que estuvo a punto de echar por la borda la unidad de la izquierda colombiana.

No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. La decisión del presidente de abrirle la puerta al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, cuestionado por el manejo de su administración y hoy llamado a juicio por la Fiscalía, causó un remezón político comparable con los recientes temblores que han afectado al país.

El impacto fue tan grande que Gustavo Bolívar, uno de los precandidatos más opcionados, renunció. Tras él se bajaron cuatro mujeres: Gloria Ramírez, exministra de Trabajo; Susana Muhamad, exministra de Ambiente; María José Pizarro, senadora; y Gloria Flórez, presidenta de Colombia Humana. Todas se unieron para respaldar a Iván Cepeda y cerrarle el paso a Quintero. Así, el pulso quedó entre tres: Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

La medida corrige la idea inicial de dejar la consulta para marzo. Finalmente, se acordó que los tres se enfrentarán en la consulta del 26 de octubre, una decisión que cayó como un bombazo político y que despeja el camino de la unidad en el Pacto.

Las ventajas de este giro son evidentes: la consulta puede motivar la participación de sectores democráticos, organizaciones sociales y una franja amplia de votantes de izquierda aún dispersos, que ahora ven la posibilidad real de unirse tras Cepeda o Corcho.

Ese impulso también se trasladaría al Congreso: el voto presidencial arrastraría apoyos para las listas cerradas de Cámara y Senado en marzo, aumentando las posibilidades de que el Pacto gane nuevos escaños.

Además, al tener definido candidato y listas en octubre, el PH se adelanta a la derecha, que aún no muestra unidad ni un aspirante sólido. Con esta ventaja, podrá marcar la agenda en temas claves: paz, justicia social, reforma agraria, pensional, de salud, educación, justicia y servicios públicos, descentralización, tributaria, entre otros.

Otro punto estratégico será la consulta presidencial del Frente Amplio en marzo, en la que participarán precandidatos como Juan Fernando Cristo, Clara López, Roy Barreras, Luis Gilberto Murillo y el representante del PH. De allí saldrá el candidato único para la primera vuelta de mayo.

Por ahora, Cepeda y Corcho están en un empate técnico. Pero no se descarta un nuevo giro: que la izquierda llegue con un solo candidato contra Quintero y logre vencerlo en la consulta.

La apuesta del Pacto es clara: solo con Iván o Carolina al frente se garantizaría la continuidad del proyecto político del PH y las reformas sociales. Por eso la participación del 26 de octubre será clave. Si logran 5 millones de votos, ese sería el primer paso firme hacia la presidencia de 2026.

La consulta, con una cuota inicial del 30 % del electorado, podría convertirse en la apertura más fuerte para consolidar el Frente Amplio y la continuidad del llamado gobierno del cambio.

