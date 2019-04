Se internacionaliza el caso Vernot: llega a Francia

En Francia los ojos también están puestos en el caso de Álex Vernot, el abogado colombo-francés que fue capturado en septiembre de 2018 por supuestamente haber ofrecido un soborno de dos millones de dólares a Luis David Durán, el testigo estrella contra su cliente el empresario Carlos Mattos. Y es que Vernot denunció al fiscal Martínez por los supuestos abusos que habría cometido en su contra. Medios de comunicación como Mediapart, uno de los más leídos en Francia, le han seguido la pista al caso. Reproducimos este artículo en su integridad.

***

Publicidad

El abogado franco-colombiano Alex Vernot, encarcelado desde septiembre pasado, presentó una denuncia contra el Fiscal General Néstor Humberto Martínez por “abuso de poder” ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Su abogado, William Bourdon, remitió el asunto al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

Publicidad.

Hasta ahora, el Fiscal General de Colombia, Néstor Humberto Martínez, se ha mantenido firme. A pesar de las manifestaciones en su contra que exigen su dimisión, las peticiones de las ONGs y los debates parlamentarios para anular su nombramiento, el Presidente Iván Duque sigue apoyándolo. En varias ocasiones Néstor Humberto Martínez, Ministro del Interior, embajador en Francia, pero sobre todo un poderoso abogado de negocios, se ha convertido en un símbolo de la justicia obstaculizada en América Latina.

Mientras las autoridades judiciales de al menos doce países latinoamericanos examinaban los pagos encubiertos de la empresa constructora brasileña Odebrecht, la investigación colombiana reveló que el propio Fiscal General de la Nación había estado en el corazón de los negocios de Odebrecht, como abogado delegado para negociar y luego como Ministro de la Presidencia -durante el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos- antes de asumir su cargo en la Fiscalía en agosto de 2016.

El video póstumo de un auditor muerto en circunstancias sombrías, así como las grabaciones piratas por parte del fiscal demostraron, en noviembre que era plenamente conciente de las andanzas de Odebrecht y de sus asociados. Esta vez, Néstor Humberto Martínez atacó al abogado de uno de sus antiguos clientes, quien también habría contribuido a la actualización de la adquisición, en el extranjero, por parte del Fiscal, de un suntuoso apartamento en Madrid España, a través de una empresa panameña.

El abogado franco-colombiano Alex Vernot, apresado desde septiembre, acaba de presentar una queja el 3 de abril contra el fiscal de azufre ante la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia por “actos de violación del derecho penal”, “obstrucción de la justicia” y “abuso de poder”.

Esta Comisión es el órgano constitucional que impugna y procesa a los jueces superiores. El 27 de febrero, William Bourdon, su abogado en París, se alertó a Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas, sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, a la “persecución judicial” contra Alex Vernot en Bogotá.

Vernot es un abogado conocido por su participación en el trabajo de derechos humanos y como productor de documentales, como el El río que robaron, en medio del exterminio del pueblo amazónico Wayúu. Vernot fue acusado de “manipulación de testigos” en un caso en el que estaba defendiendo a un hombre de negocios que se enfrentaba a un proceso judicial en la oficina del Fiscal. El abogado que niega cualquier acto ilícito en lo que a él respecta ha redactado un memorando en forma de acusación contra el actual fiscal.

En el primer caso, concerniente a la concesión del fabricante de automóviles coreano Hyundai en Colombia, Humberto Martínez intervino por primera vez como abogado de negocios. Según Alex Vernot, el Fiscal General tenía una comisión de compromiso del 10% en el caso de resolver la disputa a favor de un empresario colombiano Carlos Mattos, distribuidor de la compañía coreana, que estimaba que había sido engañado por Hyundai.

Sin embargo, Humberto Martínez ocultó, como en el caso de Odebrecht, este vínculo de interés cuando tomó las riendas de la Fiscalía. Solicitó su retiro en este caso solo dos años más tarde, a finales de mayo de 2018, después de haber supervisado la apertura del procedimiento en el caso.

Lo que ocultó es aún más fuerte, ya que en 2016 se pagó regularmente al bufete de abogados del Fiscal Martínez para obtener del Juzgado Civil de Bogotá, que toma en condiciones difíciles, medidas provisionales a favor de su cliente. Desde entonces, un juez de ese tribunal ha sido acusado. Y cuando la firma de Humberto Martínez fue excluida del acuerdo amistoso entre su cliente y la firma coreana, esta disputa desencadenó “represalias” inesperadas.”

El Fiscal General, su hijo, y su empresa DLA Piper Martínez Neira, reclamaron hasta el final el pago de la bonificación de 3,5 millones de dólares, aun cuando ya era Fiscal General de la Nación”, denuncia Alex Vernot en su demanda.

Incapaz de tener éxito, el fiscal inició por primera vez un procedimiento contra funcionarios presuntamente involucrados antes de emitir una orden de arresto contra su antiguo cliente Carlos Mattos el 1 de junio de 2018 y Llevar a los nuevos abogados del empresario.

Así fue como Alex Vernot fue arrestado el 27 de septiembre y luego encarcelado, en un departamento de alta seguridad de la prisión La Picota en Bogotá. Mientras dos de sus compañeros abogados, la Señora Mildred Hartmann e Iván Cancino fueron los receptores de amenazas telefónicas en las siguientes semanas. Algunas llamadas provienen de la oficina del fiscal general, y uno de estos mensajes promete a los abogados “hacer lo mismo que con el Sr. Vernot”.

A finales de noviembre, los abogados de Alex Vernot se dirigieron al grupo de trabajo sobre la detención arbitraria al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Subrayan el hecho de que Vernot fue arrestado unos días después de haber preparado legalmente la publicación del artículo del periodista de investigación Gonzalo Guillén … sobre las propiedades ocultas del Fiscal General, especialmente su departamento adquirido en Madrid.

“Alex Vernot es un amigo mío, y produjo uno de mis documentales”, dijo el periodista a Mediapart. “Así que le consulté sobre la investigación que realicé sobre los bienes raíces del fiscal. Trabajó tres noches conmigo en este artículo. Fue arrestado poco después, sobre la base del absurdo testimonio de un prisionero que había colaborado durante varios años con el Fiscal”.

“No hay una sola prueba en mi contra, ni escrita, ni audio, ni video”, dice el abogado sobre el presunto “soborno” de un testigo del que se le acusa.

El controlador Jorge Pizano antes de su muerte: “Me sentí avergonzado para muchas personas”.

Sin embargo, la revelación de la propiedad oculta del fiscal se basa en elementos serios. El 24 de septiembre, el artículo de Guillén, releído por Vernot, revela que el fiscal está ocultando propiedades y fondos en España, a través de una corporación panamericana, Amanda Advisors SA, en particular un apartamento de lujo en Madrid, 17, rue Ortega Gasset, por valor de 3 millones de euros, así como fondos en una cuenta del banco del Santander.

O Amanda Advisors SA fue creada en 2007, por un bufete de abogados panameño Rosas & Rosas, que ya apareció en la administración de fondos del grupo Odebrecht, en los aspectos argentino y panameño del caso.

“No hay duda de que la detención, tres días después, de Alex Vernot, fue provocada por esta publicación”, dijo el Sr. Ignacio Alvarez, uno de los abogados de Vernot, ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Derechos humanos (CIDH), en una carta dirigida a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Este artículo enfureció al Fiscal General, quien inicialmente negó ser el propietario del apartamento en Madrid y finalmente se vio obligado a admitirlo”.

La queja de Alex Vernot al Comité de investigación legal de la Cámara de Representantes va más allá, ya que recapitula “los hechos que ilustran” el modus operandi “de este funcionario”, y “pone en tela de juicio su responsabilidad personal sin que no se ha abierto ninguna investigación criminal contra él hasta la fecha “.

La muerte de Jorge Enrique Pizano, seguida por la de su hijo Alejandro, aún necesita ser aclarada, dice el abogado. El ingeniero Jorge Enrique Pizano fue de hecho uno de los testigos clave del caso Odebrecht en Colombia. Había revisado las cuentas de la operación principal del grupo brasileño y, después de descubrir sus malas prácticas, estuvo abierto a Néstor Humberto Martínez, en agosto de 2015.

Tres años más tarde, mientras se encontraba en el frente de la investigación criminal, Pizano murió oficialmente de un ataque cardíaco el 8 de noviembre de 2018. Su hijo Alejandro, quien vino de España para su entierro, murió tres días después, luego de haber bebido un líquido que contenía cianuro de la botella encontrada en el escritorio de su padre. ¿El padre Pizano también había ingerido esta mezcla? Imposible de determinar, ya que el cuerpo del ingeniero fue incinerado rápidamente.

En este caso, resume Alex Vernot, el fiscal Humberto Martínez “se ha valido de su condición de” amigo “y consorcio” abogado “para el cual trabajó Jorge Enrique Pizano para obtener información confidencial sobre corrupción que nunca lo denunció, y quien involucró a sus clientes de varias maneras. Como Fiscal General de la Nación y Jefe de Servicios de Investigación, Néstor Humberto Martínez “procesó y hostigó a Jorge Enrique Pizano judicialmente”.

Según un testigo, el fiscal había ordenado en una reunión de la fiscalía “besar a Pizano”. Bajo la amenaza de encarcelamiento por parte de la fiscalía, Pizano fue sometido por el Fiscal General a una situación de “inseguridad” y “estrés emocional”. “Estas circunstancias llevaron a Jorge Enrique Pizano a la desesperación y un posible” suicidio “abortado al cianuro, o a la” muerte natural “, como se juzgará más adelante”, dice Vernot.

El abogado enfatiza “las irregularidades” que aparecieron durante el anuncio de los hallazgos del examen forense sobre la muerte de Pizano, quien concluyó, sin evidencia real, la muerte natural del ingeniero. Este episodio provocó, en diciembre, la abrumadora renuncia del director del instituto nacional de medicina legal, y no deja de tener relación con las acciones del fiscal, subraya Vernot.

Pero Pizano había mantenido grabaciones que demostraban que en 2015 reveló las irregularidades al futuro fiscal Humberto Martínez. Había dejado la orden de hacerlos públicos, así como sus comentarios, si desaparecía.

“Me he vuelto embarazoso para muchas personas”, dijo Pizano en su entrevista póstuma. El controlador de gestión había descubierto “los contratos irregulares” de la concesión “la Ruta del Sol”, la carretera que conecta el norte de Bogotá con el sur de Cartagena. Contratos de “papel” que no se ejecutaron y que ocultaron la corrupción.

Pizano había advertido a Humberto Martínez, quien era el abogado del grupo Aval y Corficolombiana, los socios de Odebrecht, y al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico del país.

“Esta compañía fue jodida, ellos la jodieron”, dice el futuro fiscal a Pizano, en una de las grabaciones piratas, evocando una “pelea” con “estos hijos de putas de Odebrecht”.

“Entonces, nuestro problema es que no sabemos en qué nos estamos metiendo”, dijo. “No sabemos si están dando dinero a los paramilitares”, dijo. Hay corrupción, si se la roban ellos mismos, estos hijos de putas ladrones. Bueno, te digo la hipótesis en la que estamos trabajando: no sabemos si estos hijos de putas pagan sobornos o desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si pagan sobornos aquí al gobierno colombiano”.

“Pase lo que pase, avisa, ok? “Dice el futuro fiscal a Pizano, quien le pregunta el camino a seguir. “Entre los dos, es tranquilo, con total discreción”.

Durante una de estas reuniones, Humberto Martínez criminaliza todos los delitos encontrados. Un año más tarde, cuando está a punto de ser nombrado Fiscal General, negocia un memorando de entendimiento entre Odebrecht y el grupo Aval que defiende en el archivo de la autopista. Este protocolo podría considerarse como un “ajuste de cuentas” entre socios sobre un fondo de corrupción … Aunque fue nombrado oficialmente Fiscal General en julio de 2016, esperó casi un año antes de anunciar su retiro d la Carpeta de “La Ruta del Sol”.

Pero como señala Alex Vernot, el conflicto de intereses del fiscal comenzó incluso antes. Como ministro de la Presidencia, cargo que ocupó entre agosto de 2014 y junio de 2015, Humberto Martínez aprobó la adición de una nueva sección de autopistas al proyecto “Ruta del sol” dentro de la Consejo Nacional de Política Económica.

En el caso, el ex viceministro de Transporte de Colombia, Gabriel García Morales, fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2017 por haber recibido un soborno de $ 6.5 millones, Hecho en conversaciones con Odebrecht en 2009. El jefe de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta también fue declarado culpable el 1 de abril. “Nadie investiga el papel de Néstor Humberto Martínez en estos hechos”, concluyó Alex Vernot.

*Publicado originalmente el 10 de abril en www.mediapart.fr con el título En Colombie, le procureur général de nouveau mis en cause.