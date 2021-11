¿Se equivocó Reinaldo Rueda al llamar a James Rodríguez?

.Publicidad.

No existe un volante, que no sea James Rodríguez, capaz de alimentar de balones a los temibles delanteros colombianos. Eso está más que claro. Juan Fernando Quintero volvió a demostrar una vez mas que no tiene el tanque para aguantar la intensidad de un partido completo de las eliminatorias. Edwin Cardona ya se parece cada vez más a un exfutbolista. Duván y Falcao, los mejores delanteros nuestros, vienen de hacerle goles a super equipos como el Manchester United y el Barcelona, osea que no es problema de ellos si la pelota no le llega a los pies. A Reinaldo no le quedó de otra que asumir el riesgo y llamar a James.

No tiene más opción y está bien. James no se comportó de la mejor manera cuando fue desconbocado de la selección en plena Copa América. Su pataleta fue legendaria y además no ayudó su actitud en redes sociales cuando decidió abiertamente criticar a sus compañeros y al propio técnico nacional. Por eso existe temor de que la solución de Reinaldo sea peor que la enfermedad, ¿James llegará a romper el grupo?

Sin James Colombia consiguió un muy buen tercer lugar en la Copa América y revivió en la Eliminatoria a Catar. Ojo, que no exista lugar a la equivocación por los tres empates seguidos, la última vez que James jugó un partido con el equipo nacional perdimos 6-1 en Quito, además viene sin ritmo de competencia, golpeado por el maltrato recibido en Catar, una liga casi amateur.

Ojalá Reinaldo no se equivoque y James vuelva a ser lo que siempre ha sido: uno de los mejores jugadores que ha dado esta tierra.

