¿Se creyeron RCN? los monumentales fracasos de Caracol con sus últimas producciones

Para nadie es un secreto que el canal Caracol ha estado reinando en rating por varios años y es que, su competencia más directa, no ha logrado sobresalir con alguna de sus producciones. Sin embargo, esto no quiere decir que Caracol tenga las mejores novelas y producciones, pues con su última producción 'El rey', dejó esto claro. Sin embargo, este no ha sido el único fracaso del canal.

Aunque la novela arrancó prometiendo mucho, poco a poco, la historia de Vicente Fernández aburrió a los televidentes, que terminó en el olvido e incluso está a punto de terminar. A esta historia, se suman 'Las Villamizar', novela que tuvo un rating bajísimo y que nunca se logró consolidar. Aunque fueron grandes apuestas, terminaron por convertirse en grandes villanas de su propio creador, Caracol.

Lo cierto es que estos desatinos terminaron por darle alas a RCN, pues con su novela 'Hasta que la plata nos separe', está arrasando con su competencia en Caracol. Inclusive, con cada día que pasa, amenaza los números que tiene 'La Voz Kids' que termina su temporada muy apresuradamente. Lo cierto es que por parte de ambos canales son más los desatinos que aciertos, los cuales aburren cada día más a sus televidentes.

