Se cocina alianza Claudia López-Petro

Después de varios meses de conversaciones, la alianza entre Claudia López y Gustavo Petro para la Alcaldía de Bogotá parece estar más cerca. Este miércoles se reunieron en el apartamento de Ángela María Robledo en donde hablaron de temas como movilidad, seguridad, educación y ambiente. Y es que durante la precampaña Petro, quien en la reunión también estuvo acompañado por su exsecretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, no ha podido apuntalar un candidato que lleve sus banderas, pues Holman Morris no despega y Claudia López no lo quiere dentro de la coalición que se formó hace un par de semanas por los señalamientos de violencia intrafamiliar que tiene en su contra. Durante más de dos horas buscaron abrir camino para llegar a un acuerdo que le despejaría el camino más a Claudia López y la reafirmaría como la candidata más fuerte en Bogotá.

-Publicidad.-