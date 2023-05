Se cayó lo de Leonel Álvarez a Santa Fe: la insólita razón por la que Eduardo Méndez lo ignoró

.Publicidad.

Después de la salida de Harold Rivera del banco de Independiente Santa Fe, la prensa no ha dejado de lanzar candidatos que puedan reemplazar al técnico tolimense. El conjunto bogotano ya no tiene competencia en la liga local; pero sigue en pie de lucha en la Copa Sudamericana, por lo que es necesario que inicie un nuevo proceso cuanto antes. Por esa razón, ya se había empezado a hablar de la posibilidad de que llegara Leonel Álvarez el cuadro león, y mucho más cuando renunció al Cienciano de Perú. Sin embargo, parece que el nuevo técnico no será el paisa.

Y es que según lo confirmó Carlos Antonio Vélez, aunque en un principio Santa Fe tuvo la intención de contratar a Leonel Álvarez, al final, Eduardo Méndez decidió bajarle el pulgar. Todo parece indicar que la razón principal de la decisión es el representante del técnico paisa, que es Andrés Romano, y con quien el dirigente cardenal tendría problemas para cruzar palabra.

"El problema de Leonel es su empresario, el señor Romano, con el que muchos dirigentes no quieren dialogar, entre ellos el de Santa Fe (...) Se conversa con Leonel, pero no se arregla nada. Leonel dice que hay que hablar con su empresario y a medida que se desarrolla la comunicación, la posibilidad se va diluyendo. Hasta este momento, Leonel no va como técnico de Santa Fe." fueron las palabras del periodista.

Sin embargo, hay que aclarar que aunque se cayó lo de Leonel Álvarez, la idea de Eduardo Méndez es regresar a Colombia con un técnico debajo del brazo. En este momento, el dirigente se encuentra en Uruguay mirando algunas opciones junto al extécnico Alfredo Arias, quien, según informó Vélez, le tenía una lista de candidatos desde la salida de Rivera. Habrá que esperar quien resulta siendo el nuevo DT de Santa Fe.

