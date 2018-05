Se calienta la disputa Fiscalía-JEP por caso Santrich

En los próximos días la Jurisdicción Especial para la Paz deberá iniciar el debate probatorio que evalúe la conducta del exjefe guerrillero por presunto narcotráfico, para definir si este es sujeto de extradición por parte de Estados Unidos. La JEP se ampara en el artículo transitorio 19 del Acto Legislativo 01 de 2017, pero el trámite tiene enfrentados a la Fiscalía y al Tribunal para la Paz porque Néstor Humberto Martínez considera que la recién creada institución no es competente para investigar los hechos y por tanto no habría razón para entregarle el expediente con las pruebas que lo acusan del supuesto delito. Para superar ese obstáculo le pidió a la Corte Constitucional tomar velas en el asunto y contribuir a definir la situación. Entre tanto el equipo jurídico de Santrich y la plataforma que pide su libertad insiste en que las pruebas no son contundentes y se trata de un montaje de la Fiscalía y la DEA.