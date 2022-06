¿Se caerá el velo de Rodolfo Hernández?

Por: Ricardo Arquez |

junio 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Haber descubierto el velo que pretendía ocultar Rodolfo Hernández, ante el escenario de la política, ha dejado ver su sombra y sus pasiones. Es cierto que el tejido social en muchos sectores de la población suele ser “artificial”, que le hace falta más fuerza, porque no ha tenido un sustento en los valores humanos derivado de un Estado que no ha enseñado a convivir, esa trampa mortal ha sido utilizada por Rodolfo Hernández, que a todo precio paga para convertirse en ese candidato “light” o del “tik-tok”, para ser asediado sin escrúpulos.

No se trata de venir a triturar al candidato Hernández, sino que a sabiendas que ha dejado ver lo que oculta su velo, necesita ayuda psiquiátrica, carga con mucho rencor acumulado, engendra rabia, y patanería. Preocupa tener a un candidato ofensivo, ansioso, que le importa blasfemar contra el sentimiento religioso de la virgen María, y las mujeres, que tiene adoración por Hitler. Es mucha la preocupación ante la necesidad que requiere el país, en la que necesitamos del manejo de un gobierno que garantice un Estado social de derecho y una democracia inclusiva.

-Publicidad.-

Pretender escoger a un candidato a la presidencia de la Republica, el más alto cargo que exige el más profundo compromiso moral para ostentarlo, que nos conduce a escoger un proyecto de Nación, no como una vuelta a la agresión, sino para recuperar los valores camino a cambios, que se necesitan de hombres y mujeres con un pensamiento capaz de lograr la justicia social, y la convivencia.

Colombia, ante la encrucijada social y de incertidumbre en que se encuentra, necesita de una ecuación que le cambie el rumbo, lograr cambios estructurales para recomponer la gobernanza, que demanda de una transformación estructural como desafío al cambio social y político que demanda el país, que debe reflejarse en la equidad, con una nueva narrativa de construcción renovada, de un liderazgo fuerte que defina transformaciones que garantice una relación de confianza con la ciudadanía.

Publicidad.

Cada escena en la que se hace sentir Rodolfo Hernández hierve dentro de sí, un estado de disturbio mental, que, ante una lucha eficaz por renovar la democracia, conquistar la reconciliación, y despolarizar, requiere de una conducta ética, de un pensamiento que nos diga cómo lograr salir del marasmo en que nos metieron.

Con la llegada de Hernández a la segunda vuelta dejó ver que cambiaría la ecuación, pero ha venido creciendo un sentimiento de rechazo y de discordia. No tiene las condiciones para conducir a un país emocionalmente alterado, donde cada instante estalla un escándalo; el país necesita de un estadista que no tenga los cables trabados, que no amenace con pegar un tiro, ni con respuestas vacuas, ni con actitudes obscenas.