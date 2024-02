¿Se acerca el último concierto de Silvestre Dangond? El artista ya empezó a hablar de su retiro

.Publicidad.

En un podcast con la presentadora Eva Rey, Silvestre Dangond respondió la pregunta cuya respuesta más aterra a los fanáticos del artista: ¿Cuándo se retirará? Por fortuna, hay urumiteño pa' rato. El artista de 43 años no piensa parar de hacer música y giras hasta los 50 años. Quizás, hasta los 55.

Antes dice que tiene varios logros por cumplir, él confía en que podrá cumplir con nuevos logros como artista y dice tener pendiente hacer, por lo menos, otro disco con el acordeonero Juancho De La Espriella. Su aliado para crear éxitos como "Cantinero", "La tartamuda" o "La gringa".

Además, anunció una canción Carlos Vives, que aunque todavía parece no tener fecha de lanzamiento sí estaría grabada. Vale la pena recordar, que en 2016 los 'Premios Lo Nuestro' rindieron un homenaje al intérprete de "La tierra del olvido", con la participación de Silvestre Dangond, Pipe Peláez, Fonseca, Maluma, J Balvin y ChocQuibTown.

En la entrevista el artista también aclaró que no lo hace por plata y que el dinero no lo desvela, que incluso no sólo le gustaría volver a grabar y a girar con Juancho De La Espriella, sino con todos los acordeoneros que han participado en sus discos.

En el pasado se rumoreó que con algunos de ellos no habría quedado una buena relación, lo que puede significar que las heridas ya han sanado o que Silvestre Dangond está listo para conciliar con ellos para poder regalarle a sus seguidores la música que están esperando.

El concierto de Silvestre Dangond en El Campín

El 18 de mayo de 2024 Silvestre Dangond ofrecerá uno de sus conciertos más multitudinarios en la ciudad de Bogotá, se presentará en el mítico estadio El Campín. Hay tanta expectativa por este concierto, que la mayor parte de la boletería se vendió sólo en los primeros cuatro días.

El artista viene con un arsenal de canciones nuevas para interpretar, la mayoría incluidas en su disco Ta Malo, que presentó a fines del año pasado. Un disco que ha sido cuestionado por algunos fanáticos, por tener un sonido más regional que el de otras producciones anteriores.

La canción "Bacano" ha sido el gran éxito de este nuevo trabajo de Silvestre Dangond y actualmente suena en las principales emisoras del país. Otras canciones como "Coño, ¿qué pasó?" o "Esa mujer es mía", prometen estar también entre las más coreadas por los fanáticos que asistirán al megaconcierto.