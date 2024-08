Santura, un chico que se expresa para anular el silencio que hay sobre la COP16 /

Por: Manuel tiberio bermudez vasquez |

agosto 30, 2024

Cada vez estamos más cerca de que en Cali se realice la COP16, del 21 de octubre al 1 de noviembre. Es un evento que tiene trascendencia mundial, pero en la ciudad no se siente el ambiente que despierte en las gentes del común el deseo de conocer de qué trata el asunto o no se siente que haya convocatorias para que la ciudadanía sepa qué es de lo que la ciudad es anfitriona.

Algunas cosas relacionadas con el turismo, con la gastronomía y la cantidad de visitantes que habrá en la ciudad en estos días se ven por ahí en redes, o medios uno ha escuchado algo, pero son voces aisladas, nada que ponga en sintonía la ciudadanía con el evento.

La Conferencia de las Partes, es decir la COP, es un órgano sobre el cambio climático que se reúne cada año para abordar la crisis del clima a nivel global.

Cuando se reúnen los países se comprometen a negociar acuerdos y realizar discusiones sobre cómo mitigar el cambio climático, además se firman compromisos para realizar acciones concretas para la protección del medio ambiente. Son más de un centenar de países que se dedicaran a proponer sobre el futuro de la salud del mundo y de quienes lo habitamos. Eso a vuelo de pájaro.

Pero en medio de ese silencio un personaje ha empezado a crear expectativa en las redes sociales, se llama Santura y está dispuesto a hablar de la COP16 y todo lo que tenga que ver con el ambiente. Para conocer más sobre el rol que va a desempeñar, el motivo de su creación y el surgimiento del mismo, hablamos con Ernesto Díaz Ruiz, el encargado de darle vida.

Ernesto Díaz, lleva más de 50 años creando personajes animados para trasmitir mensajes. Personajes que han sido de gran éxito y que se han quedado en el recuerdo de miles de personas. Estos personajes tramiten mucho más fácil los mensajes que los personajes reales y por lo regular van a acompañados de canciones o jingles que reafirman la propuesta de lo que se quiere posicionar en el público. En esto, Ernesto Díaz tiene gran reconocimiento en el país por su talento y por la efectividad de su trabajo.

¿Ernesto, quién es Santura?

El personaje se llama «Santura». Es un muchacho de 12 años, de origen humilde y muy inteligente, curioso y alegre, interesado en temas medioambientales, la cultura, el arte y la ciencia. Como chiva le cuento que su nombre completo es Santiago Buenaventura. La explicación es muy sencilla Santiago por Santiago de Cali y tura por Buenaventura. La contracción redunda en su apodo que es Santura.

¿Cómo y de dónde surge la idea del personaje?

Santura surge de algunas charlas con Pedro Luis Barco, quien está escribiendo un libro sobre la COP, y a mí se me ocurrió proponerle que hiciéramos algo para los niños. Siempre estoy tratando de que a los niños se les explique el deporte, la cultura, el cine y en este caso, que se les hablara sobre este evento tan importante sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, que es uno de mis temas favoritos.

Luego de algunas charlas con amigos y académicos, fue surgiendo poco a poco, fue cobrando vida Santura, un personaje animado que hablará a los niños, a los adolescentes y al niño que los adultos llevamos dentro. El personaje se encargará de trasmitir mensajes sencillos, resumidos y entendibles, de la complejidad que significa la COP16.

Surge también este personaje porque queremos que la ciudadanía entienda que en este evento se desarrollaran temas muy importantes para el planeta y para la vida misma, pero que, hasta este momento, están muy lejos del conocimiento de la gente común y corriente. De hecho, creo que si uno hace un sondeo hay muy poca gente en Cali que sepa ¿qué significa y qué es la COP16?

¿Cuál es el mensaje que va a trasmitir Santura para ambientar la COP?

La idea es que el jovencito hable, inclusive, que cante una canción que ya estamos haciendo. Que trate los temas de una forma sencilla, coloquial, de lo más importante y trascendental del evento.

Lo que queremos es que Santura, enfoque los temas de importancia de una manera sencilla, y que todos los que le escuchen puedan entender su contenido. Santura se encargará de los mensajes de convivencia, de paz, de ecología, de conservación, mientras habla de la COP.

Serán píldoras sobre el agua, la biodiversidad, el aire, el bosque, el oxigeno. Santura abordará todos esos temas para que todos los niños entendamos y fantaseemos aprendiendo. Si a un niño algo lo sorprende seguramente tomará acciones.

¿Cuál es el territorio en el que Santura va a actuar?

El universo de Santura es el universo trasmedia, es decir la comunicación por medio de múltiples plataformas, con participación activa de los usuarios como “prosumidores” de los contenidos. Santura tiene sus redes sociales activas, como Facebook, Instagram, Equis, Tik Tok y Whatsapp, donde se verán los contenidos y, además, la gente podrá interactuar, preguntar y opinar.

Eventualmente, y eso estamos trabajándolo a ver si lo logramos, con el apoyo del Ministerio de ambiente, la Gobernación, la Alcaldía, o por los tres, para hacer, además, intervenciones en colegios, parques y calles. Haremos un noticiero por redes en el que Santura preguntará a personalidades temas específicos. Publicaremos una especie de resumen o reporte diario de los acontecimientos de la COP y haremos un llamado de atención al público o a las autoridades sobre lo que Santura detecte que sea una problemática importante de analizar durante la COP y después de ella, porque la idea es que Santura siga vigente en el tiempo. Él va a seguir viviendo en las redes sociales haciendo otras cosas después de la COP16.

Aunque Santura ya se está asomando a las redes, ¿cuándo va a ser la presentación oficial ante el gran público?

Estos procesos de contenidos animados suelen requerir de mucha mano de obra, ha sido un poco demorada la terminación del producto. Ese esfuerzo se está haciendo, pero no queremos lanzarlo antes de la COP. Lo que estamos es ambientándolo para que lo conozcan, inclusive para que la gente le haga preguntas pues estamos recabando una base de datos con los contenidos que la gente quisiera escuchar.

Hablemos de algunas cosas que están detrás de un personaje como el que están creando. ¿Quién lo hace, como viste, de quién va a ser la voz etc.?

Santura, como personaje, es una creación colectiva. Darle vida al personaje es un proceso que yo hago. Tengo el personaje en mi cabeza, realizo los bocetos y me apoyo en un dibujante, Emilio Escobar. Luego se crean las poses y se hace la animación, alguna a mano y otra con sistemas digitales. Yo soy guionista de cine, profesor de guion, y diseño el aspecto sicosocial del personaje, el estrato en el que vive y sus estudios, etc., para que tenga coherencia con lo que dice, el aspecto físico, la ropa que usa. Santura es un muchacho normal, no está tatuado, ni es un rebelde, es un poco nerd, por eso usa anteojos, redondos, que le dan ese look. Lleva siempre cachucha, su pelo es ensortijado ya que es de descendencia afro, y la voz, luego de hacer casting a más de 70 niños la encontré en Santiago Copete Arias, un chico de 12 años que vive en el Barrio El Caney y es hijo de Diana Arias.

Santura está empecinado en destacar en medio de ese silencio que hay sobre la COP en Cali; creo que tendrá gran éxito en las redes.

Creo que aun no han tomado el trabajo de hacer una labor pedagógica con la ciudadanía acerca de lo que es la COP ¡estoy sorprendido! Se está haciendo publicidad, pero a la pedagogía no le han destinado ningún esfuerzo. Se han hecho algunos personajes animados, pero sin ningún tipo de construcción pedagógica.

Los mensajes que nosotros creamos tienen un estudio, un análisis de los contenidos, es decir, cada palabra, cada línea, cada color, tiene una semiótica. Está ahí porque tiene que estar, no es porque se nos ocurra sin pensarlo. La voz, por ejemplo, no es la que a veces caricaturizan del hablado caleño. No; es una voz sería, neutra, porque queremos que sea universal, que vaya a Bogotá, a la costa, queremos que vaya a los países de habla hispana y, por qué no a los de otras lenguas, pues aquí van a venir personas de todo el mundo y esperaríamos que por lo menos un 10% se llevaran a Santura en su mente.

Yo lo que quiero es que el personaje trasmita su talante su esencia, por eso me preocupé tanto por la voz pues es uno de los aspectos más complejos a desarrollar para un personaje.

¿A dónde espera que llegue Santura?

Espero que sea un niño curioso, ingenuo para sorprenderse, y que sea suficientemente analítico como para hacerse las preguntas necesarias: ¿por qué no hacemos?, ¿por qué no conservamos?, ¿por qué los adultos no han hecho?, etc.

Queremos que tenga cierto grado de ingenuidad acerca de los problemas a los que un joven se enfrenta, para que indague sobre ellos y sus consecuencias y soluciones.

Y, por eso, esperamos que llegue lejos, que se convierta en un influenciador de la niñez y la juventud, sobre temas importantes del medioambiente, el arte, la cultura, la ciencia y las tecnologías. Eso lo decidirá su público.