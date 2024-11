Santiago Uribe y Los 12 apóstoles, ¿un nuevo insulto a las víctimas?

Por: Alberto Rodríguez García |

noviembre 15, 2024

Se acaba de producir un fallo "absolutorio" al hermano del expresidente Uribe, argumentando "una duda razonable", frente al manejo irregular que le dio la fiscalía en el aporte de pruebas. No bastó con las pruebas y aportes testimoniales de las víctimas, las cuales permanentemente fueron victimizados en este largo proceso, contando con la complicidad de jueces y fiscales que, junto a los eternos defensores de delincuentes, se dedicaron a torpedear y alargar dichos procesos, hasta encontrar al torpe y corrupto juez que, tras un golpe en el estrado, firmara uno de los actos más vergonzosos, al declarar inocente al Santiago Uribe Vélez. Y no podíamos esperar sino expresiones de júbilo de los personajes que, lideran y apoyan una ideología donde los pobres son los delincuentes, los que están destinados a producir, a los que se les niega el derecho a educarse, pues son los hijos de los "jefes" de estos clanes mafiosos, los que deben ocupar los cargos más representativos en la estructura del Estado. Y para adornar más ese "pastel" de la impunidad, de la vergüenza, no podía estar por fuera de esa foto, el payaso e irresponsable senador Polo Polo, al ridiculizar y burlarse de las madres de Soacha, pretendiendo que, los "falsos positivos" son otra mentira orquestada por los "mamertos" por el odio que, le tienen al "gran Colombiano, al mejor presidente que ha tenido Colombia". No bastará las expresiones de asombro del gobierno del cambio, ni la rabia que sentimos una buena cantidad de Colombianos, es necesario que, frente a la ausencia de "justicia" en Colombia, llegue la C.P.I., y sin presiones y con las pruebas existentes y las que, posteriormente sean aportadas, tener la tranquilidad que, por fin, los victimarios, los financiadores sean llevados a juicio y aplicarle la pena que corresponda. NO MÁS IMPUNIDAD, NO MÁS MENTIRAS.