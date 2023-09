Santana y los ignorantes

.Publicidad.

Para entender lo que realmente hay detrás de la cancelación a Carlos Santana es necesario tener algunos datos: Fue criado en una familia de músicos, es un profundo admirador de Ritchie Valens (el de “La bamba”) y actualmente está reconocido como el guitarrista latino más importante de todos los tiempos. Además, hace años se casó con la percusionista a Cindy Blackman y pocos años después manifestó sus deseos de convertirse en pastor cristiano.

Fundó su banda (Santana) en 1966 y tres años más tarde se presentó en el histórico festival de Woodstock 69. En el cartel del concierto también figuraban otros íconos como Jimi Hendrix, Janis Joplin o The Who. A diferencia de los anteriores y, salvo pequeñas excepciones, no canta; pero ese detalle no le impidió convertirse en una leyenda mundial, tanto por su virtuosismo como por fusionar la música latina con el rock.

Al año siguiente presentará Abraxas, el álbum que tiene dos de sus más grandes éxitos: “Oye como va” y “Samba pa’ ti”. ¿Y se acuerdan que les dije que venía de familia de músicos? Bueno, un dato de color. Jorge, su hermano, era quien interpretaba la guitarra en aquel clásico de salsa llamado “El ratón”.

En 1999, luego de varios años de inactividad, le pidió a su amigo y antiguo productor Clive Davis (fundador de Arista Records) que le ayudara a remontar su carrera –según él, para que sus hijos pudieran escucharlo en las radios–. Este le propuso a Santana que hiciera seis canciones con total libertad, pero que las otras seis se las dejara controlar a él. Estas composiciones tendrían artistas invitados y un sonido más pop.

Fue así como nació Supernatural, uno de los discos de rock más importantes de la historia que vendió casi 30 millones de copias. Canciones como “Smooth” (con Rob Thomas de la entonces popular Matchbox Twenty), “Corazón espinado” (con Maná) y María María” (con Wyclef Jean, el mismo que hizo “Las caderas no mienten” con Shakira) estaban incluidas allí. Tres clásicos indiscutibles del rock mundial.

En sus canciones, la música y la religión siempre fueron de la mano. No precisamente en las letras, aunque tenga una canción llamada “A Dios” (“Adiós, mis amigos adiós, hasta mañana”), pero sí en sus declaraciones en conciertos y entrevistas. Páginas cristianas lo refieren frecuentemente y más en los últimos días, cuando pronunció una frase con la que muchos pueden sentirse profundamente identificados: “un hombre es un hombre y una mujer es una mujer”.

Santana hizo algo que en nuestros tiempos resulta imperdonable, opinar sin medir las consecuencias de dichas opiniones. En tiempos de redes sociales es difícil hablar sin incomodar a alguien y el debate contemporáneo, sobre si existen o no diversos géneros con los que una persona puede sentirse identificada, parece que apenas está por comenzar.

Para las personas de pensamiento más conservador, solo existen hombres y mujeres (definidos por el sexo entre sus piernas) y ahí se acaba la discusión. Para quienes tienen un enfoque progresista existen diferentes géneros con los que una persona se puede sentir representada. El músico Prince, quien tenía a Santana entre sus mayores influencias, podría ser –si siguiera vivo– uno de los mayores defensores contemporáneos de esta postura.

Lo que dijo Santana es cuestionable. Pero no tanto por ser una opinión polémica o cancelable, sino porque en un mundo donde las personas que se identifican como transgénero tienen una expectativa de vida que promedia los 35 años, el que se siga insistiendo en que a ellas las define su sexo, le da falsos argumentos a las personas que quieren violentarlas.

De la misma manera que antes se abusaban mujeres lesbianas para “corregirlas”, ahora el pretexto de los asesinos de personas no binarias es ampararse en que son presuntamente antinaturales.

Es probable que por esa razón es que Santana haya preferido retractarse: “Me disculpo por mis comentarios insensibles, no reflejan que quiero honrar y respetar los ideales y las creencias de todas las personas”. Es posible que él entienda algo que los idiotas no entienden, que es más importante intentar comprender que opinar.

Son esos mismos idiotas los que esta semana no han parado de vociferar en las redes que solo hay hombres y mujeres, que como lo dijo Santana ahí se termina la discusión o que los progresistas woke cancelaron al músico por decir "la verdad".

Pero vamos por partes, la generación Z, que es la más preocupada por los debates de identidad de género, ni siquiera sabe quien es Carlos Santana. Por lo tanto, tampoco está interesada en cancelarlo.

Por otro lado, ahora no solo Santana ha dejado de sonar masivamente en radios, sino que casi ningún artista que tenga más de cuarenta años lo hace. Así que si la respuesta de Carlos hubiera sido me chupa un huevo y la mitad del otro, la polémica tampoco habría alcanzado a durar una semana entera.

En efecto, los únicos que están intentando de mantener vivo el conflicto, son aquellos personajillos que ahora son expertos en identidad de género, pero la próxima semana te analizan informes de salud y una más tarde son los más indicados para explicar cada detalle de la política internacional.

El problema con esos tipos no es que sean de derechas o de izquierdas, sino que abren más su boca que un libro y que –para colmo– ni siquiera hacen un esfuerzo de pasar un minuto, como mínimo, chequeando datos en Wikipedia.

Son los mismos que votaron a Rodolfo Hernández a sabiendas de que tenía denuncias por corrupción y que pretendía gobernar pasando por encima del congreso. Ignorantes con incontinencia verbal que son tan atrevidos de decir que lo que necesitamos los argentinos es un Javier Milei.

@pablitowilson

*Autor de 'Reggaetón: Una revolución latina' (2022).

