Santa Rita, Huevos Oro y Kikes no van a poder mantener el precio de los huevos

Según la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), el año pasado el país registró la producción de pollo y huevo más alta de la historia. “El valor de la producción ascendió a $22 billones en total de toda la cadena. Además, la producción de pollo fue de 1,7 millones de toneladas en carne de pollo y 17.029 millones de unidades de huevos”, aseguró Gonzalo Moreno, presidente Ejecutivo de Fenavi.

Este año, sin embargo, la avicultura se enfrenta a desafíos importantes. Cargill —poderosa empresa multinacional dedicada a la agroindustria que tiene operaciones en Colombia— señaló que este año el comportamiento de este sector en el país dependerá de factores internos y externos. Según la compañía, “continuará marcado por el proceso de vacunación de Covid-19, la recuperación económica y por el incremento de costos en las importaciones de maíz, harina y frijol de soya. Esto representa un gasto adicional, dado que en su mayoría las principales materias primas del sector son importadas. Asimismo, una de las principales apuestas del sector será llegar a los mercados internacionales, una oportunidad que está más cerca gracias al trabajo realizado por la industria a través de la implementación de medidas sanitarias”.

Moreno coincidió con Cargill en que la situación actual de las materias primas está impactando al sector, dado que, en promedio, el 80% de los costos asociados a la producción de pollo y huevo corresponde al precio del maíz, la soya y la torta de soya con lo que son alimentado los pollos.

Para comprender cuánto se han encarecido el maíz y la soya, Moreno compartió los siguientes dos ejemplos:

En el caso del maíz, el precio promedio por tonelada en marzo 15 de 2019 fue de USD $171, mientras que en marzo 15 de 2022 fue de USD $347. Esto representa un aumento del 203%.

En el caso del frijol soya, el precio promedio por tonelada en marzo 15 de 2019 fue de USD $347, mientras que en marzo 15 de 2022 se ubicó en USD $620. Esto es un aumento del 273%.

Moreno aseguró que “el año pasado, según el DANE, cerramos con un aumento del 42% de los costos de la materia prima, lo cual incluye todo el tema de tasa de cambio”. Según indicó, este “aumento se ha visto recrudecido en los últimos días como consecuencia de lo que está pasando en Ucrania”.

Sobre este panorama, el presidente Ejecutivo de Fenavi dijo que “no hay ninguna estrategia para mitigar esto [los aumentos en los precios de las materias primas]. No hay forma de mitigar esto, pues son precios internacionales. Ucrania es el quinto productor de maíz del mundo y entre Ucrania y Rusia representan el 12% de las exportaciones mundiales [de maíz]. Esto es algo que se está viendo en todo el mundo, no solamente en Colombia, y ningún país alrededor del mundo es capaz de controlar el costo de las materias primas. Ni siquiera los grandes exportadores como Estados Unidos y Brasil, los cuales también están sufriendo el incremento en los costos de las materias primas y en los fertilizantes para aumentar los cultivos que ya tienen”.

Las tendencias en materia de iniciativas y de operaciones

De acuerdo con Cargill, en el sector avícola se destacarán tres iniciativas en 2022:

1. La producción de carne libre de antibióticos.

2. La implementación de prácticas de bienestar animal.

3. La automatización o el manejo de ambientes controlados para las aves.

Según la compañía, estás tendencias permitirán “obtener productos de mayor calidad e inocuidad en el país”.

En materia de operaciones, Cargill señaló que las prácticas replicables estarán enfocadas en tres aspectos este año:

1. Reducción de desperdicios.

2. Reducción de Gases de Efecto Invernadero (House Green Gases, en inglés).

3. “Reducción del consumo de agua disponible para procesamiento, así como en el fortalecimiento de las redes de distribución y comercialización”, destacó Cargill.

Con la aplicación de estas reducciones, las compañías de la industria avícola podrán registrar costos más competitivos y sostenibles. Desde Cargill consideran que “invertir para mejorar la capacidad, las eficiencias y la calidad nos permitirá ser más competitivos y prepararnos para exportar, ya que Colombia tiene un gran potencial y nosotros nos sumamos para apoyar a que este se desarrolle”, comentó Brenes.

Por su parte, Moreno explicó que el sector avícola también le está apostando a cambiar la fuente de alimentación de las aves. Sin embargo, hasta el momento no se ha tenido un resultado contundente. “En el mundo no hay forma de reemplazar el maíz, la soya y la torta de soya. Esto es lo que las aves han consumido por generaciones. No obstante, se están intentando otras opciones. En Colombia el sector avícola, desde Fenavi, está investigando sobre un tema de Mosca soldado, una proteína de origen animal, para reemplazar la alimentación tradicional. Por otro lado, también hay instituciones académicas y empresas del sector que están mirando temas de algas y, en el pasado, se han realizado estudios con harina de yuca. No obstante, todo esto es experimental, ya que a la fecha no hay ninguna producción industrial que, en el mundo, logre reemplazar el maíz y la soya como alimento para las aves y para el resto del sector pecuario”, dijo Moreno.

El aumento en el costo del huevo y el pollo

No se puede dejar de lado que el aumento de la inflación también ha perjudicado al sector avícola. De acuerdo con el último reporte del DANE, publicado el 5 de marzo de 2022, en febrero de 2022, la variación anual de la subclase Carne de aves registró un aumento de 26,93%.

Sobre los precios, Moreno explicó que “hay una correlación directa entre el costo de la materia prima a nivel mundial y el costo del precio del pollo y del huevo en Colombia. Según el DANE, el IPC del pollo aumentó 26,4% el año pasado y el del huevo subió 18,4%”.

En medio de este panorama, el presidente Ejecutivo de Fenavi señaló que, este año, el gremio espera un incremento en la producción de pollo que oscile entre el 5%, 6%, 7% o incluso un poco más. En el caso del huevo, espera una disminución en el número de huevos que se distribuyen en el mercado, debido a que el número de aves en las granjas disminuyó el año pasado como consecuencia de los bloqueos.

