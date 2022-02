Sancocho político para unas elecciones siempre iguales

Al margen de las pilatunas del oso ruso, no hay que perder de vista el futuro de Colombia en los próximos cuatro años. Las opciones son variopintas

Por: Jorge Enrique Buitrago Puentes |

febrero 25, 2022

Al margen de las pilatunas del oso ruso, que en la práctica es una pelea de vecinos, que Dios quiera no escale a una confrontación mundial , y menos nuclear el futuro, no hay que perder de vista la definición del futuro del país por los próximos cuatro años.

Las elecciones para el Congreso y presidente no habían tenido tantas opciones variopintas en nuestra historia política.

De manera sintética se encuentra una variedad de sancochos políticos para todos los gustos, así:

Pacto Histórico: es una mezcla de comunistas, ateos, LGTBI, exm, afros, indígenas, creyentes evangélicos y neopapistas, delfincitos, neoliberales trasnochados y algunos viejos corruptos. Todos seguirán en el Congreso la línea que les de Petro. Defensores del acuerdo de La Habana.

Centro Esperanza: un verdadero arcoíris politico. Es una mezcla de comunistas trasnochados, exm, pseudoecologistas, nacionalistas, la fuerza dura del LGTBI, el nuevo clientelismo de rojos, verdes y amarrillos, delfines, académicos mediáticos, ideologos neoliberales, exservidores públicos de alto vuelo. Y una gran caballo de Troya. No hay un liderazgo claro. Defensores de los acuerdos de La Habana.

Equipo Colombia: es una mezcla de liberales y conservadores de vieja data, alfiles del patrón, gobiernistas, plutocratas, clientelistas por excelencia, cachones, y sin discurso social. Opositores de los acuerdos de La Habana.

Rodolfo: no se sabe a que partido pertenezca. De tendencia conservadora. No tiene equipo de trabajo ni candidatos visibles para el Congreso. Caudillo por definir. Multimillonario, condición que le da el coraje para hablar con carácter. Su excandidata a la vicepresidencia decía que las redes sociales había que cerrarlas porque son subversivas , y ya en campaña dijo que no sabía qué hacer en caso de salir elegida, pero que llamaría al que supiera para que le dijera cómo hacerlo. Como cantinflescos los dos. Rodolfo ha dicho que apoya el proceso de La Habana.

Partido Oxígeno: es un partido amorfo ideológicamente. No tiene equipo de trabajo político ni candidatos visibles para el Congreso, salvo la sobrina que impuso. Llegó como los paracaidistas para las elecciones de París. Su ascendencia es de sangre azul. Quiere ser presidente como las élites del país. Rechaza la corrupción de su clase social, pero hace parte de ella. Como toda niña bien, sino se le da gusto se va. Defensora de los acuerdos de La Habana.

PD. Ninguna de esas opciones políticas tiene dentro de sus agendas programáticas la eliminación del clientelismo del empleo público. Fuente de la corrupción.

Se continuará con las prácticas de botín para repartirse la burocracia del Estado.

Brilla por su ausencia una verdadera representación de los trabajadores del país. Urge la creación del partido de los trabajadores.